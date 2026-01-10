Serie B, spettacolare 2-2 tra Juve Stabia e Pescara: Dagasso firma il pari nel recupero

Gol e spettacolo tra Juve Stabia e Pescara che impattano per 2-2. Gli ospiti erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Olzer, poi la replica nella ripresa delle Vespe con Correia e con un rigore trasformato da Candellone. Sembrava fatta, ma in pieno recupero arriva il pareggio del Delfino firmato da Dagasso. Un risultato che sposta poco per la classifica delle due compagini.

Le formazioni di partenza del match

Juve Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro, Candellone. Allenatore: Abate

Pescara (3-5-2): Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Corazza, Caligara, Valzania, Dagasso, Letizia; Di Nardo, Olzer. Allenatore: Gorgone.

SERIE B - 19ª GIORNATA

Avellino-Sampdoria 2-1

32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)

Carrarese-Bari 1-0

50' Abiuso

Frosinone-Catanzaro 2-0

81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis

Reggiana-Venezia 1-3

21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)

Sudtirol-Spezia 2-1

31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)

Virtus Entella-Monza 1-0

84'rig. Franzoni

Sabato 10 Gennaio 2026

Juve Stabia-Pescara 2-2

35’ Olzer (P=, 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)

Ore 19.30 - Cesena-Empoli

Domenica 11 Gennaio 2026

Ore 15.00 - Mantova-Palermo

Ore 17.15 - Padova-Modena

CLASSIFICA

Frosinone 41*

Venezia 38*

Monza 37*

Palermo 33

Catanzaro 31*

Cesena 31

Modena 29

Juve Stabia 27*

Avellino 25*

Empoli 24

Carrarese 23*

Padova 22

Reggiana 20*

Sudtirol 19*

Virtus Entella 19*

Spezia 17*

Bari 17*

Sampdoria 17*

Mantova 15

Pescara 14*

* una gara in più