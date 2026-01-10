Serie B, spettacolare 2-2 tra Juve Stabia e Pescara: Dagasso firma il pari nel recupero
Gol e spettacolo tra Juve Stabia e Pescara che impattano per 2-2. Gli ospiti erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Olzer, poi la replica nella ripresa delle Vespe con Correia e con un rigore trasformato da Candellone. Sembrava fatta, ma in pieno recupero arriva il pareggio del Delfino firmato da Dagasso. Un risultato che sposta poco per la classifica delle due compagini.
Le formazioni di partenza del match
Juve Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro, Candellone. Allenatore: Abate
Pescara (3-5-2): Desplanches; Capellini, Brosco, Corbo; Corazza, Caligara, Valzania, Dagasso, Letizia; Di Nardo, Olzer. Allenatore: Gorgone.
SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
Sabato 10 Gennaio 2026
Juve Stabia-Pescara 2-2
35’ Olzer (P=, 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)
Ore 19.30 - Cesena-Empoli
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 15.00 - Mantova-Palermo
Ore 17.15 - Padova-Modena
CLASSIFICA
Frosinone 41*
Venezia 38*
Monza 37*
Palermo 33
Catanzaro 31*
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 27*
Avellino 25*
Empoli 24
Carrarese 23*
Padova 22
Reggiana 20*
Sudtirol 19*
Virtus Entella 19*
Spezia 17*
Bari 17*
Sampdoria 17*
Mantova 15
Pescara 14*
* una gara in più