Serie C, 21ª giornata: i finali delle 14:30. Vince il Vicenza. Campobasso in gol all'11' di recupero
Sono appena terminati i sei match della 21ª giornata di Serie C iniziati alle ore 14:30. Nel Girone A vittorie interne per AlbinoLeffe (in rimonta), Brescia e Vicenza, mentre il Renate espugna il campo della Giana Erminio. Nel Girone B, invece finisce 2-2 il match fra Torres e Campobasso con i sardi che pareggiano all'undicesimo minuto di recupero su calcio di rigore realizzato da Diakite. Nel Girone C, infine, vittoria del Latina sul Trapani nello scontro salvezza del 'Francioni'. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate:
SERIE C - 21ª GIORNATA
GIRONE A
Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1
32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)
Giana Erminio-Renate 0-1
34' Karlsson
Vicenza-Ospitaletto 1-0
5' Cuomo
Union Brescia-Trento 2-1
20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)
Sabato 10 gennaio
Ore 17.30 - Pergolettese-Lumezzane
Ore 17.30 - Pro Patria-Inter U23
Domenica 11 gennaio
Ore 14.30 - Alcione Milano-Cittadella
Ore 14.30 - Novara-Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 - Virtus Verona-Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 - Lecco-Triestina
Classifica: Vicenza 53*, Union Brescia 42*, Lecco 38, Cittadella 35, Renate 31*, Trento 30*, Alcione Milano 30, Inter U23 28, Pro Vercelli 27*, Giana Erminio 26, Arzignano Valchiampo 24, AlbinoLeffe 24*, Dolomiti Bellunesi 24, Ospitaletto 23*, Lumezzane 23, Novara 22, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2
* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Ascoli-Ternana 1-0
64' D'Uffizi
Torres-Campobasso 2-2
15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè
Sabato 10 gennaio
Ore 17.30 - Ravenna-Forlì
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30 - Livorno-Juventus Next Gen
Ore 14.30 - Carpi-Pianese
Ore 17.30 - Arezzo-Pontedera
Ore 17.30 - Perugia-Bra
Ore 17.30 - Sambenedettese-Gubbio
Ore 20.30 - Pineto-Guidonia Montecelio
Riposa: Vis Pesaro
Classifica: Arezzo 43, Ravenna 41, Ascoli 37*, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Campobasso 27*, Guidonia Montecelio 27, Ternana 26*, Carpi 26, Pianese 26, Juventus Next Gen 24, Forlì 24, Livorno 19, Gubbio 19**, Sambenedettese 19, Perugia 18, Bra 16, Torres 15*, Pontedera 14
* una gara in più
** una gara in meno
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Audace Cerignola-Potenza 4-0
21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi
Latina-Trapani 2-1
21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)
Sabato 10 gennaio
Ore 17.30 - Crotone-Team Altamura
Ore 17.30 - Sorrento-Foggia
Domenica 11 gennaio
Ore 12.30 - Casarano-Atalanta U23
Ore 14.30 - Catania-Cavese
Ore 14.30 - Monopoli-Siracusa
Ore 17.30 - Casertana-Benevento
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30 - Giugliano-Picerno
Ore 20.30 - Salernitana-Cosenza
Classifica - Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28, Audace Cerignola 28*, Casarano 28, Potenza 26*, Atalanta U23 22, Latina 22*, Cavese 21, Sorrento 21, Siracusa 21, Team Altamura 20, Trapani 19*, Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva