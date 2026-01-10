Juve Stabia-Pescara 2-2, le pagelle: gran gara di Correia, Corazza delude

Risultato finale: Juve Stabia-Pescara 2-2

JUVE STABIA

Confente 6 - Si fa scappare un pallone innocuo e lo salva il palo, ma è merito suo se la Juve Stabia non va sotto di due gol visto che ci mette una pezza due volte su Olzer.

Ruggero 5,5 - Non sempre ben posizionato, dà la sensazione di soffrire gli inserimenti senza palla dei centrocampisti biancazzurri. Non è il solito muro.

Giorgini 5,5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, in occasione della rete del vantaggio pescarese chiude in ritardo su Olzer e la sua deviazione risulta decisiva.

Bellich 6 - Del terzetto difensivo è quello che gioca meglio, non a caso il Pescara attacca prevalentemente sul versante opposto.

Carissoni 6 - Non spinge come in altre occasioni, ma il Pescara attacca tanto e c'è anzitutto da presidiare la zona di competenza per evitare pericoli. Sufficiente. Dal 65' Dos Santos 5,5 - Si presenta con una super giocata per Zeroli, poi calcia addosso a Brosco da buona posizione. In ritardo su Sgarbi che ringrazia e fa 2-2.

Mosti 5 - Brutto primo tempo, come quello di tutta la squadra. Prende un giallo che lo condiziona e viene sostituito all'intervallo. Dal 45'st Pierobon 6 - In un paio di occasioni non è precisissimo nell'ultimo passaggio, ma il suo impatto è positivo.

Leone 6 - Anche quando il Pescara domina ha il merito di non perdere mai la bussola e qualche recupero a ridosso della propria area di rigore è preziosissimo. Ci prova dal limite, ma Desplanches risponde presente.

Correia 6,5 - Inserimento preciso e gol del pareggio proprio quando il Pescara pregustava il raddoppio. Da quel momento sale in cattedra diventando magnifico trascinatore.

Cacciamani 5,5 - Come detto in altre occasioni c'è la sensazione che gli avversari lo inizino a studiare. A volte troppo prevedibile al momento dell'ultima giocata. Dal 45'st Zeroli 6 - Due chance per fare gol, tanta sostanza e qualche buon rientro difensivo.

Maistro 5,5 - Era stato l'uomo decisivo nel mese di dicembre, stasera invece non è riuscito a fare la differenza eccezion fatta per un paio di intelligenti verticalizzazioni. Dal 70' Mannini 6 - Buon impatto e tanti bei cross.

Candellone 6,5 - 30 secondi e prova subito a inserirsi pericolosamente tra i centrali pescaresi. Sfiora l'1-1 con un meraviglioso destro dalla distanza, poi trasforma con freddezza il rigore del provvisorio vantaggio.

Ignazio Abate 6 - La classifica è buona, il girone d'andata è ottimo e il Menti resta inviolato. Stasera, come col Sudtirol, un passo indietro sul piano del gioco e un punto che sembrava insperato dopo 65 minuti di sofferenza.

PESCARA

Desplanches 6 - Non può nulla sulle due reti del Pescara, quasi intercetta il rigore di Candellone.

Capellini 6 - Media tra primo e secondo tempo. Parte benissimo, poi nella ripresa va in affanno e soffre quando la Juve Stabia cinge d'assedio l'area di rigore biancazzurra.

Brosco 6,5 - Baluardo insormontabile, sempre l'ultimo a mollare. Sul 2-1 ci mette un piede per evitare il tris, poi propizia il 2-2 con un assist geniale per Sgarbi.

Corbo 6 - Tiene botta a cospetto di calciatori che in casa hanno messo in difficoltà tutte le difese avversarie. Merita la sufficienza.

Letizia 6,5 - Primo tempo di livello assoluto, vinto il duello con Carissoni che certo non è l'ultimo arrivato. Va vicino al gol dello 0-2 prima di abdicare per un problema fisico. Dal 45'st Berardi 6 - Non era una partita facile per i subentrati, ha meritato la sufficienza.

Caligara 6 - Sta crescendo dal punto di vista fisico e, quando tocca palla, si vede che ha qualità pur non brillando sul piano della rapidità. Ci prova due volte dalla distanza, sempre pericoloso sulle palle inattive.

Valzania 6,5 - Potremmo dargli anche sette, ma per 120 secondi ha quasi fatto di tutto per farsi espellere con una serie di proteste plateali e incomprensibili. Piccinini lo grazia con il giallo. Ciò detto ha disputato 90 minuti di altissimo livello, il cartello "incedibile" affisso sulla sua porta fa capire quanto il Pescara lo reputi insostituibile. Dal 90' Sgarbi 6,5 - Il gol dell'ex, un 2-2 che vale tantissimo per la classifica e per il morale.

Dagasso 6,5 - Il padrone assoluto del centrocampo. Se Valzania lotta e recupera palloni, lui li "pulisce" e li gioca con grande intelligenza mostrando qualità e personalità. Nel primo tempo è devastante, esce stremato tra gli applausi dei suoi tifosi. Una delle migliori gare stagionali. Dal 92' Meazzi sv.

Corazza 5 - Cacciamani non è nella sua giornata migliore, tuttavia l'ex Salernitana si limita al compitino e si affaccia pochissimo nella metà campo avversaria. Male sulla rete di Correia. Dal 90' Brandes sv.

Olzer 6,5 - Paga la scelta di Gorgone di metterlo in campo come seconda punta, un talento puro che continua a fare la differenza. Gol e tante giocate che meritavano sorte migliore, solo Confente gli nega la gioia della doppietta.

Di Nardo 5,5 - Anonimo nel primo tempo, perde il duello fisico con Bellich. Nella ripresa va vicinissimo al raddoppio con un tiro che dà l'illusione ottica del gol.

Giorgio Gorgone 6,5 - Veder giocare la sua squadra è un piacere, mai nessuno aveva avuto un approccio così importante al Menti. Perdere sarebbe stato beffardo, azzecca formazione e cambi.