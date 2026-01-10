Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve Stabia-Pescara 2-2, le pagelle: gran gara di Correia, Corazza delude

Juve Stabia-Pescara 2-2, le pagelle: gran gara di Correia, Corazza deludeTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 19:32Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Juve Stabia-Pescara 2-2

JUVE STABIA

Confente 6 - Si fa scappare un pallone innocuo e lo salva il palo, ma è merito suo se la Juve Stabia non va sotto di due gol visto che ci mette una pezza due volte su Olzer.

Ruggero 5,5 - Non sempre ben posizionato, dà la sensazione di soffrire gli inserimenti senza palla dei centrocampisti biancazzurri. Non è il solito muro.

Giorgini 5,5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, in occasione della rete del vantaggio pescarese chiude in ritardo su Olzer e la sua deviazione risulta decisiva.

Bellich 6 - Del terzetto difensivo è quello che gioca meglio, non a caso il Pescara attacca prevalentemente sul versante opposto.

Carissoni 6 - Non spinge come in altre occasioni, ma il Pescara attacca tanto e c'è anzitutto da presidiare la zona di competenza per evitare pericoli. Sufficiente. Dal 65' Dos Santos 5,5 - Si presenta con una super giocata per Zeroli, poi calcia addosso a Brosco da buona posizione. In ritardo su Sgarbi che ringrazia e fa 2-2.

Mosti 5 - Brutto primo tempo, come quello di tutta la squadra. Prende un giallo che lo condiziona e viene sostituito all'intervallo. Dal 45'st Pierobon 6 - In un paio di occasioni non è precisissimo nell'ultimo passaggio, ma il suo impatto è positivo.

Leone 6 - Anche quando il Pescara domina ha il merito di non perdere mai la bussola e qualche recupero a ridosso della propria area di rigore è preziosissimo. Ci prova dal limite, ma Desplanches risponde presente.

Correia 6,5 - Inserimento preciso e gol del pareggio proprio quando il Pescara pregustava il raddoppio. Da quel momento sale in cattedra diventando magnifico trascinatore.

Cacciamani 5,5 - Come detto in altre occasioni c'è la sensazione che gli avversari lo inizino a studiare. A volte troppo prevedibile al momento dell'ultima giocata. Dal 45'st Zeroli 6 - Due chance per fare gol, tanta sostanza e qualche buon rientro difensivo.

Maistro 5,5 - Era stato l'uomo decisivo nel mese di dicembre, stasera invece non è riuscito a fare la differenza eccezion fatta per un paio di intelligenti verticalizzazioni. Dal 70' Mannini 6 - Buon impatto e tanti bei cross.

Candellone 6,5 - 30 secondi e prova subito a inserirsi pericolosamente tra i centrali pescaresi. Sfiora l'1-1 con un meraviglioso destro dalla distanza, poi trasforma con freddezza il rigore del provvisorio vantaggio.

Ignazio Abate 6 - La classifica è buona, il girone d'andata è ottimo e il Menti resta inviolato. Stasera, come col Sudtirol, un passo indietro sul piano del gioco e un punto che sembrava insperato dopo 65 minuti di sofferenza.

PESCARA

Desplanches 6 - Non può nulla sulle due reti del Pescara, quasi intercetta il rigore di Candellone.

Capellini 6 - Media tra primo e secondo tempo. Parte benissimo, poi nella ripresa va in affanno e soffre quando la Juve Stabia cinge d'assedio l'area di rigore biancazzurra.

Brosco 6,5 - Baluardo insormontabile, sempre l'ultimo a mollare. Sul 2-1 ci mette un piede per evitare il tris, poi propizia il 2-2 con un assist geniale per Sgarbi.

Corbo 6 - Tiene botta a cospetto di calciatori che in casa hanno messo in difficoltà tutte le difese avversarie. Merita la sufficienza.

Letizia 6,5 - Primo tempo di livello assoluto, vinto il duello con Carissoni che certo non è l'ultimo arrivato. Va vicino al gol dello 0-2 prima di abdicare per un problema fisico. Dal 45'st Berardi 6 - Non era una partita facile per i subentrati, ha meritato la sufficienza.

Caligara 6 - Sta crescendo dal punto di vista fisico e, quando tocca palla, si vede che ha qualità pur non brillando sul piano della rapidità. Ci prova due volte dalla distanza, sempre pericoloso sulle palle inattive.

Valzania 6,5 - Potremmo dargli anche sette, ma per 120 secondi ha quasi fatto di tutto per farsi espellere con una serie di proteste plateali e incomprensibili. Piccinini lo grazia con il giallo. Ciò detto ha disputato 90 minuti di altissimo livello, il cartello "incedibile" affisso sulla sua porta fa capire quanto il Pescara lo reputi insostituibile. Dal 90' Sgarbi 6,5 - Il gol dell'ex, un 2-2 che vale tantissimo per la classifica e per il morale.

Dagasso 6,5 - Il padrone assoluto del centrocampo. Se Valzania lotta e recupera palloni, lui li "pulisce" e li gioca con grande intelligenza mostrando qualità e personalità. Nel primo tempo è devastante, esce stremato tra gli applausi dei suoi tifosi. Una delle migliori gare stagionali. Dal 92' Meazzi sv.

Corazza 5 - Cacciamani non è nella sua giornata migliore, tuttavia l'ex Salernitana si limita al compitino e si affaccia pochissimo nella metà campo avversaria. Male sulla rete di Correia. Dal 90' Brandes sv.

Olzer 6,5 - Paga la scelta di Gorgone di metterlo in campo come seconda punta, un talento puro che continua a fare la differenza. Gol e tante giocate che meritavano sorte migliore, solo Confente gli nega la gioia della doppietta.

Di Nardo 5,5 - Anonimo nel primo tempo, perde il duello fisico con Bellich. Nella ripresa va vicinissimo al raddoppio con un tiro che dà l'illusione ottica del gol.

Giorgio Gorgone 6,5 - Veder giocare la sua squadra è un piacere, mai nessuno aveva avuto un approccio così importante al Menti. Perdere sarebbe stato beffardo, azzecca formazione e cambi.

Articoli correlati
Pescara, Gorgone: "Grande prestazione, perchè il VAR non interviene sul gol dell'1-1?"... Pescara, Gorgone: "Grande prestazione, perchè il VAR non interviene sul gol dell'1-1?"
Serie B, spettacolare 2-2 tra Juve Stabia e Pescara: Dagasso firma il pari nel recupero... Serie B, spettacolare 2-2 tra Juve Stabia e Pescara: Dagasso firma il pari nel recupero
Serie B, 19ª giornata: Juve Stabia-Pescara 0-1 al 45'. Decide la rete di Olzer Serie B, 19ª giornata: Juve Stabia-Pescara 0-1 al 45'. Decide la rete di Olzer
Altre notizie Serie B
Padova-Modena, i convocati del tecnico gialloblu Sottil per la trasferta in Veneto... Padova-Modena, i convocati del tecnico gialloblu Sottil per la trasferta in Veneto
Sudtirol, Castori: "Eravamo preoccupati, ora ci siamo messi alle spalle il momento... Sudtirol, Castori: "Eravamo preoccupati, ora ci siamo messi alle spalle il momento negativo"
Serie B, poche emozioni tra Cesena ed Empoli: è 0-0 al termine del primo tempo Serie B, poche emozioni tra Cesena ed Empoli: è 0-0 al termine del primo tempo
Pescara, Gorgone: "Grande prestazione, perchè il VAR non interviene sul gol dell'1-1?"... Pescara, Gorgone: "Grande prestazione, perchè il VAR non interviene sul gol dell'1-1?"
Spezia, Donadoni: "Dopo il vantaggio deve scattare qualcosa. Reagire agli schiaffi... Spezia, Donadoni: "Dopo il vantaggio deve scattare qualcosa. Reagire agli schiaffi non è facile"
Juve Stabia-Pescara 2-2, le pagelle: gran gara di Correia, Corazza delude Juve Stabia-Pescara 2-2, le pagelle: gran gara di Correia, Corazza delude
Serie B, spettacolare 2-2 tra Juve Stabia e Pescara: Dagasso firma il pari nel recupero... Serie B, spettacolare 2-2 tra Juve Stabia e Pescara: Dagasso firma il pari nel recupero
Catanzaro, Aquilani: "Ce la siamo giocata a viso aperto, sconfitta immeritata" Catanzaro, Aquilani: "Ce la siamo giocata a viso aperto, sconfitta immeritata"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
1 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: Allegri senza Modric, Solomon verso l'esordio dal 1'
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Atalanta-Torino, le probabili formazioni: Palladino conferma Krstovic, Baroni in emergenza
4 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
5 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Gasperini su Raspadori: "Cosa antipatica, tutti a parlare di chi non gioca qui"
Immagine top news n.1 Serie A, 20ª giornata LIVE: torna la ThuLa, Spalletti dà fiducia a David
Immagine top news n.2 Roma-Sassuolo 2-0, le pagelle: Tsimikas tradisce, Soulé e Svilar no. Muharemovic da big
Immagine top news n.3 La Roma fa tutto in tre minuti: Koné e Soulé stendono il Sassuolo 2-0. Ferguson di nuovo ko
Immagine top news n.4 Roma, Massara conferma: "Raspadori trattativa viva, si deciderà tutto domani"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: il Como resta sesto, Bologna a un punto dall'Atalanta
Immagine top news n.6 Brutte notizie per Conte: provino negativo per Neres, salterà Inter-Napoli
Immagine top news n.7 Inter, Chivu sul caos arbitri: "Ci siamo allenati anche ad accettare l'ingiustizia"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.2 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.3 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
Immagine news podcast n.4 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lookman al Fenerbahce? Arriva l'indizio di Luca Percassi: "Io il turco non l'ho imparato..."
Immagine news Serie A n.2 Roma, Koné: "Il gol? L'importante è far giocare la squadra"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Torino sarebbe stata la sua partita e la New Balance Arena rende omaggio a Mondonico
Immagine news Serie A n.4 Roma, Koné: "La cosa più importante è vincere le partite, se faccio più gol meglio"
Immagine news Serie A n.5 Pablo Marí lascia la Fiorentina e va all'Al Hilal da Simone Inzaghi. Il difensore vola a Riad
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Lipani: "C'è rammarico, potevamo passare in vantaggio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Modena, i convocati del tecnico gialloblu Sottil per la trasferta in Veneto
Immagine news Serie B n.2 Sudtirol, Castori: "Eravamo preoccupati, ora ci siamo messi alle spalle il momento negativo"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, poche emozioni tra Cesena ed Empoli: è 0-0 al termine del primo tempo
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Gorgone: "Grande prestazione, perchè il VAR non interviene sul gol dell'1-1?"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Donadoni: "Dopo il vantaggio deve scattare qualcosa. Reagire agli schiaffi non è facile"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia-Pescara 2-2, le pagelle: gran gara di Correia, Corazza delude
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Lumezzane, Inter U23 e Altamura
Immagine news Serie C n.2 Ternana, colpo in attacco: dall'Avellino arriva Panico in prestito con obbligo di riscatto
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, arriva dal Montevideo Wanderers il centrocampista Guillermo Wagner
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 21ª giornata: i finali delle 14:30. Vince il Vicenza. Campobasso in gol all'11' di recupero
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Cuppone rischia di saltare: la Virtus Entella rilancia con una nuova offerta
Immagine news Serie C n.6 Virtus Verona, arriva in difesa lo svincolato Gianmarco Ingrosso: accordo fino a giugno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Milan, Allegri non vuole perdere il treno scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Lenzini: "Stimolante iniziare l'anno con un trofeo. Vittoria sarebbe un segnale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Greggi: "Io Capitan Futuro? Onorata del paragone con DDR"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Rosucci: "Questa finale è un appuntamento con la storia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio, arriva la centrocampista svedese Anna Marika Bergman Lundin
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Giorgia Battineschi: "Rinnovo è stato un bel segnale. Siamo un gruppo multiculturale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)