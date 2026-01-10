Serie B, poche emozioni tra Cesena ed Empoli: è 0-0 al termine del primo tempo
Si è concluso il primo tempo di Cesena-Empoli. Poche emozioni al Manuzzi: 0-0 il risultato al 45’, con gli ospiti che si sono lasciati preferire per numero di occasioni.
Le formazioni di partenza del match:
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Berti, Francesconi, Frabotta; Blesa, C. Shpendi.
A Disp: Siano, Ferretti, Castagnetti, Arrigoni, Bastoni, Celia, Amoran, Guidi, Magni, Piacentini, Diao, Olivieri.
Allenatore: Michele Mignani.
EMPOLI: (3-4-2-1) Fulignati; Lovato ; Guarino ; Obaretin; Elia, Ghion, Degli Innocenti, Moruzzi; S. Shpendi, Ilie; Nasti.
A Disp : Perisan, Gasparini, Curto, Ceesay, Ebuhei, Ignacchiti, Tosto, Haas, Popov, Carboni, Bianchi.
Allenatore: Alessio Dionisi
SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
Sabato 10 Gennaio 2026
Juve Stabia-Pescara 2-2
35’ Olzer (P), 68’ Correia (J), 89’ rig Cannelloni (J), 93’ Dagasso (E)
Cesena-Empoli 0-0 (in corso)
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 15.00 - Mantova-Palermo
Ore 17.15 - Padova-Modena