Salernitana, Cuppone rischia di saltare: la Virtus Entella rilancia con una nuova offerta
Altro che corsa contro il tempo per averlo a disposizione già per la partita contro il Cosenza in programma dopodomani.
Alla fine la Salernitana rischia di perdere anche Luigi Cuppone. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, nella tarda mattinata c'è stata una contro-proposta da parte della Virtus Entella che ha migliorato l'offerta economica dando anche garanzie sul posto da titolare e mettendo sul tavolo un contratto che prevede l'obbligo di riscatto in caso di salvezza.
La Salernitana, che chiude la settimana post debacle di Siracusa senza innesti, resta ferma al palo e dovrà trovare due attaccanti in breve tempo per accontentare le richieste dell'allenatore. Ancora una volta, dunque, una trattativa apparentemente ben imbastita da Faggiano salta al momento della firma. La scelta dell'attaccante sarà comunicata in via definitiva a breve.