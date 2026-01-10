Atalanta, Scalvini: "I risultati ci danno più fiducia, avanti con questo atteggiamento"
Giorgio Scalvini, difensore centrale dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Torino: "Nessuna partita è facile, siamo focalizzati su questa e daremo il cento per cento. Loro sono una squadra compatta, fisica e con buone qualità. Sicuramente non è facile. Cercheremo di mettere in campo le cose preparate. I risultati ci hanno aiutato a darci più fiducia, il lavoro che facciamo in allenamento è stato riportato in partita. La squadra ha sempre avuto l'atteggiamento giusto, bisogna continuare così".
