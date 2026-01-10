Torino, Gineitis: "Ci manca un po' di gestione. Troppi errori negli ultimi 20 minuti"

A pochi minuti dal fischio di inizio della sfida tra Atalanta e Torino, in programma alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo, ha parlato ai microfoni di Dazn il centrocampista dei granata Gvidas Gineitis. queste le sue considerazioni sul match: “Sappiamo che è una squadra con giocatori importanti e per questo dobbiamo giocare liberi di testa senza sbagliare tanti passaggi”

Vi manca un po’ di gestione di certi momenti?

“Si, negli ultimi venti minuti forziamo un po’ troppo. Dobbiamo gestire meglio le situazioni già da oggi, se lo facciamo possiamo stare tranquilli”