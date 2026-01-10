Pescara, Gorgone: "Grande prestazione, perchè il VAR non interviene sul gol dell'1-1?"

Mister Giorgio Gorgone al termine del match con la Juve Stabia: “Abbiamo disputato una grande partita. È normale aver sofferto in alcuni tratti: affrontavamo una squadra che in casa non perde da un anno, una vera corazzata. Questo pareggio dà morale, ma non posso nascondere il rammarico per aver mancato una vittoria che avevamo costruito con merito. Sulle polemiche arbitrali: “Il loro gol del pareggio è viziato da un tocco di braccio evidente. Sono episodi che spostano gli equilibri di una stagione e non capisco perché il VAR non sia intervenuto o non abbia corretto la decisione.

Quando gli episodi ti girano costantemente contro, che sia sfortuna o altro, diventa tutto maledettamente più duro”. Sul mercato: “Chiedermi oggi chi arriverà non ha senso. La mia convinzione è che, se restano tutti, questo gruppo può centrare la salvezza. Quello che accadrà nelle prossime settimane sarà molto chiaro: io voglio solo gente pronta a lottare per questa maglia fino all’ultimo secondo».”