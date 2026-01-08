Il Torino non vuole più Asllani, lui può ripartire dalla Liga: contatti tra Inter e Girona

Potrebbe essere in Liga il futuro più prossimo di Kristjan Asllani (23 anni), centrocampista che in estate ha lasciato l'Inter per il Torino ma che sembra essere arrivato alla parola fine della sua avventura in granata, visto che anche ieri è rimasto seduto in panchina ad assistere alla sconfitta casalinga dei suoi contro l'Udinese, dopo aver già fatto lo stesso nel turno precedente con l'Hellas Verona.

Secondo quanto riferisce Marca, infatti, su Asllani si starebbe facendo avanti il Girona, in Spagna. La società catalana, si legge, avrebbe infatti portato avanti un primo sondaggio esplorativo nei confronti del centrocampista classe 2002, chiedendo all'Inter informazioni sul giocatore e provando a comprendere quali margini di manovra ci siano per un'eventuale contrattazione con i nerazzurri.

Asllani è stato una presenza fissa in campo per il Torino in questi primi mesi di avventura, avendo totalizzato 16 presenze tra Serie A e Coppa Italia,m ma la società granata parrebbe aver valutato di voler interrompere in anticipo il prestito dall'Inter. Il Toro aveva dalla sua anche il diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro, con i nerazzurri che vantano il 20% sulla futura rivendita. Da capire se anche al Girona saranno richieste le medesime condizioni.