Genoa, c'è anche Pablo Marì tra le idee per la difesa. Lovric e Nzola gli altri obiettivi
Il Genoa pensa a Pablo Marì per rinforzare la propria difesa a gennaio. Ne parla questa mattina Il Secolo XIX, secondo il quale il difensore della Fiorentina rappresenta un'alternativa a Lucas Martinez Quarta, tornato al River Plate. Nel casting ci sono anche Diego Coppola del Brighton, pronto a tornare in Italia ma per cui c’è concorrenza (Torino, Fiorentina, Milan).
Spazio poi al centrocampo, dove mister Daniele De Rossi aspetta il via libera della Roma per Niccolò Pisilli e valuta anche Vasilje Adzic, in uscita dalla Juventus con la formula del prestito. Nel mirino ci sono poi Rolando Mandragora della Fiorentina e Sandi Lovric dell'Udinese, sul quale c'è però anche il Cagliari.
In attacco, infine, occhio a Mbala Nzola, destinato a risolvere anzitempo il prestito al Pisa e rientrare - solo di passaggio - a Firenze
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.