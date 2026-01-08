Modena, i dettagli dell'accordo con lo Spezia per Mendes. Manca quello col giocatore
TUTTO mercato WEB
Continua ad andare avanti l'operazione per il passaggio di Pedro Mendes dal Modena allo Spezia.
Come riporta la Gazzetta di Modena le due società hanno già trovato l'accordo per un prestito con obbligo di riscatto a 1,2 milioni di euro al verificarsi di due condizioni: che il portoghese metta a referto almeno il 50% delle presenze e che la squadra centro l'accesso ai playoff.
Ancora da definire, invece, l'accordo fra il club ligure e l'ex Ascoli che dovrebbe svilupparsi su base triennale.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile