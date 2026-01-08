La conferma del Fenerbahce: "Guendouzi verso Istanbul per le visite mediche"
Matteo Guendouzi si appresta a lasciare la Lazio a titolo definitivo e a ripartire dalla Super Lig turca, dove lo accoglierà una big del campionato come il Fenerbahce, a fronte di una proposta economica complessiva da 30 milioni di euro per il trasferimento, tra parte fissa e quota bonus.
A conferma del trasferimento ormai imminente di Guendouzi al Fenerbahce, arriva anche una nota ufficiale della società di Istanbul mediante i propri canali ufficiali di comunicazione. Si legge: "Il nostro club sta proseguendo le trattative con Mattéo Guendouzi, giocatore della nazionale francese, e con il suo club in merito al suo trasferimento. In questo contesto, il giocatore è stato invitato a Istanbul per proseguire le trattative di trasferimento e sottoporsi agli esami medici. Con la presente informiamo il pubblico".
Guendouzi ha lasciato stamattina Roma per imbarcarsi verso Istanbul. Nelle prossime ore, come da comunicato del Fenerbahce, si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto con la sua nuova squadra.
