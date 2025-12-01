Il primo amore non si scorda mai: Vinicius esulta per la Copa Libertadores del Flamengo

Vinicius jr. non si è perso la finale di Copa Libertadores, come migliaia di tifosi del Flamengo che hanno seguito a distanza il trionfo del Mengão sul Palmeiras per 1-0. Cresciuto nelle giovanili del club di Rio e stella della squadra prima del trasferimento al Real Madrid, il brasiliano mantiene ancora un legame profondissimo. Su Instagram, la stella del Real ha celebrato il successo con una frase che ha fatto sorridere i tifosi rossoneri: "Essere del Flamengo è un carnevale". Un messaggio semplice ma significativo, che conferma quanto il club abbia segnato la sua formazione.

Tra il 2017 e il 2018, Vinicius ha disputato 69 partite con la maglia del Flamengo, segnando 14 gol e servendo cinque assist, prima di spiccare il volo verso l’Europa. La finale, giocata alle 22.00 ora spagnola, ha permesso a Vinicius di seguirla comodamente da casa senza intaccare la preparazione per il match del Real Madrid contro il Girona. L'esterno offensivo, così, ha voluto prendere parte - almeno virtualmente - alla festa. Un modo per ribadire che, nonostante la consacrazione a Madrid, il primo amore calcistico non si dimentica mai.

La finale è stata decisa dalla rete del difensore Danilo, ex giocatore di Real Madrid, Manchester City e Juventus.