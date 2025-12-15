Roma, Rensch: "Felice di partire dal primo minuto in Serie A, proverò a giocarmela"
TUTTO mercato WEB
Devyne Rensch, difensore della Roma, è stato intervistato ai microfoni di Dazn prima del calcio d'inizio di Roma-Como, gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Il giocatore giallorosso ha commentato la sua titolarità dopo diverse settimane in panchina nel campionato italiano.
Parti da titolare oggi, come ti senti?
"Sono molto felice di partire dal primo minuto. Ho giocato contro il Celtic in Europa League da titolare, però è da tanto che in Serie A non parto dal primo minuto. Sono molto contento di avere questa chance oggi e proverò a giocarmela".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
4 Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Ora in radio
Primo piano
Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile