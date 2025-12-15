Roma, Rensch: "Felice di partire dal primo minuto in Serie A, proverò a giocarmela"

Devyne Rensch, difensore della Roma, è stato intervistato ai microfoni di Dazn prima del calcio d'inizio di Roma-Como, gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Il giocatore giallorosso ha commentato la sua titolarità dopo diverse settimane in panchina nel campionato italiano.

Parti da titolare oggi, come ti senti?

"Sono molto felice di partire dal primo minuto. Ho giocato contro il Celtic in Europa League da titolare, però è da tanto che in Serie A non parto dal primo minuto. Sono molto contento di avere questa chance oggi e proverò a giocarmela".