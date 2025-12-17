Domani Napoli-Milan, Crippa: "Conte e Allegri i migliori tecnici del campionato italiano"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimo Crippa ha presentato la sfida di Supercoppa Italiana che si giocherà domani sera a Riad fra il Napoli e il Milan: "Una sfida impronosticabile, in teoria, ma per me con il Napoli leggermente favorito. I campioni d’Italia restano i campioni d’Italia, anche se il destino li ha privati di tanti giocatori, anzi troppi. Però la differenza rimane e non lo dico per comprensibili ragioni di cuore".

Dal punto di vista tattico l'ex giocatore azzurro non si sbilancia: "Le gare secche hanno un’interpretazione diversa, un pizzico di prudenza in più può darsi ci stia. E comunque, bisogna aggiungere altro: le fatiche di queste ultime settimane, quelle che verranno; le assenze che indurranno gli allenatori a intervenire in qualche maniera. Però, la statura di Napoli e Milan è talmente rilevante che io lo spettacolo lo prevedo.

Sarà la partita di...? Conte e Allegri, due tra i migliori tecnici del campionato italiano, anzi i migliori, con la storia che parla per entrambi, con le affermazioni che li hanno elevati a top. Hanno due quadre di forte identità, l’una e l’altra, e che comunque rappresentano appieno i loro tecnici. Incidono, tatticamente e psicologicamente, danno un indirizzo ben preciso".