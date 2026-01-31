Ufficiale Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women

Dopo quattro anni e mezzo, giunge al termine l'avventura di Pauline Peyraud-Magnin alla Juventus Women, che saluta l'ormai ex estremo difensore bianconero.

A comunicare il tutto, la stessa società:

"Dopo quattro stagioni e mezza vissute da assoluta protagonista, le strade della Juventus e di Pauline Peyraud-Magnin si dividono.

La numero 16 francese conclude la sua esperienza in bianconero, lasciando un'eredità fatta di parate spettacolari e una leadership silenziosa, ma fondamentale.

Arrivata a Torino nell'estate del 2021, Pauline si è imposta fin da subito come un pilastro della difesa, portando tra i pali non solo riflessi felini, ma anche l'esperienza internazionale necessaria per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. In questi quattro anni, Peyraud-Magnin è stata tra le artefici principali dei trionfi che hanno arricchito la nostra bacheca e il suo palmarès parla per lei: due volte lo Scudetto, tre volte la Coppa Italia, tre volte la Supercoppa Italiana e una volta – alla prima edizione della competizione – la Serie A Women's Cup.

Oltre ai numeri e ai trofei, di Pauline ricorderemo la dedizione al lavoro e la capacità di essere un punto di riferimento per le compagne, di reparto e non. La sua professionalità e la sua determinazione, dimostrate in ogni singolo allenamento e in ogni partita resteranno impresse nella mente delle calciatrici più giovani.

Grazie di tutto, Pau, e buona fortuna per il futuro!".