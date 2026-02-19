Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Vanoli: "Ranieri e Mandragora importanti per noi, l'ho sempre detto"

Fiorentina, Vanoli: "Ranieri e Mandragora importanti per noi, l'ho sempre detto"
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:17Serie A
Lorenzo Carini

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara d'andata dei Playoff di Conference League vinta per 3-0 in trasferta contro lo Jagiellonia: "Teniamo a questa competizione, ma è normale che da allenatore debba fare delle valutazioni perché sappiamo qual è il nostro cammino in campionato. Faccio i complimenti a dei giocatori che stasera hanno dimostrato di essere parte di qualcosa di importante: abbiamo sudato e sofferto, ma questa sofferenza è stata come quella di Como e sarà come quella che ci porterà in fondo al campionato e alla Conference League".

La Fiorentina ha dato l'idea di essere squadra: per lei è un motivo d'orgoglio?
"Assolutamente sì. Prima del bel gioco, bisogna costruire uno spirito per poter lottare e sopravvivere in campionato. Dobbiamo mantenere questo spirito nell'affrontare le partite. Non era facile cambiare la strada a questa squadra, nessuno ha la bacchetta magica ed è necessario il lavoro. Questo percorso ci porterà ad affrontare delle battaglie fino all'ultimo".

Un commento sulla posizione di Fabbian? Può ancora crescere?
"E' un giocatore qualitativo e di gamba, ha gol e vede la porta. Stiamo lavorando per farlo tornare al ruolo di mezzala: negli ultimi anni ha fatto tanto il trequartista, ma io lo voglio adattare più come mezzala. Secondo me ha dei grandi margini di miglioramento, è un calciatore importante che si sta calando con grande umiltà in questa nuova avventura".

Ha la percezione che la Fiorentina abbia cambiato strada?
"Sono arrivate tante critiche giuste, ma quando sei una squadra importante e ti trovi all'ultimo posto della classifica con 5 punti, tutte le altre vogliono far vedere la loro forza contro di te. A volte giocare a calcio non basta, ma bisogna avere uno spirito combattivo. Abbiamo fatto grandi prestazioni con le "big", mentre con le cosiddette piccole dobbiamo fare la provinciale e saper soffrire, senza essere presuntuosi nel considerarci la Fiorentina".

Come è stata la gestione di Ranieri e Mandragora?
"Sono due ragazzi molto importanti per la Fiorentina, l'ho sempre detto. Sono molto felice per Ranieri: su di lui c'è stata troppa gogna, anche se ha riconosciuto i suoi sbagli. E' stato bravissimo, ha passato un momento non facile ma gli ho detto che queste cose fanno crescere. E' un valore aggiunto, lo ha dimostrato anche a Como".

