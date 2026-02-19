La Fiorentina vince la seconda partita consecutiva. È la prima volta in stagione

La Fiorentina potrebbe aver finalmente svoltato. La squadra di Paolo Vanoli infatti si è imposta 3-0 in casa dello Jagiellonia, ipotecando il passaggio agli ottavi di finale di Conference League. Giovedì prossimo ci sarà il ritorno al Franchi, che a questo punto appare però una formalità. Dopo il successo per 2-1 contro il Como è arrivata dunque anche la seconda affermazione di fila.

Per la Fiorentina è la prima volta che succede in questa stagione. Mai prima d'ora infatti i viola erano riusciti a vincere due partite consecutive e questo fa ben sperare anche per il prossimo futuro. La classifica in Serie A non sorride e vede i gigliati ancora al 18° posto, a 3 punti di distanza da Genoa, Cremonese e Lecce. Lunedì è in programma il match contro il Pisa, che dirà sicuramente di più sulle possibilità future di mantenere la categoria da parte del club di Giuseppe Commisso.