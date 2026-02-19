Si scrive Mandragora, si legge Conference: doppio record per il centrocampista della Fiorentina
Rolando Mandragora è un habitué del gol, soprattutto da quando veste la maglia della Fiorentina. Con la splendida punizione valsa il momentaneo 0-2 della Fiorentina sul campo dello Jagiellonia nell'andata del playoff di Conference League, il numero 8 gigliato ha trovato la via della rete per la nona volta in questa stagione. Mandragora, tra l'altro, è pure una sorta di simbolo della Conference League.
Sì, perché con la rete segnata a Bialystok, Mandragora ha realizzato il suo 9° gol in Conference League, cosa che rende il centrocampista classe '97 sia il capocannoniere all time della Fiorentina nella manifestazione, sia il centrocampista con il maggior numero di gol segnati di sempre per la terza coppa europea.
Voto 7, inevitabilmente, per Mandragora nelle pagelle di TMW di Jagiellonia-Fiorentina 0-3. Con la seguente motivazione ad accompagnarne il giudizio numerico: "Pur non indossando la fascia, è uno dei capitani di questa Fiorentina, tanto quanto Ranieri. E la meravigliosa punizione del raddoppio gli permette di avvicinarsi alla doppia cifra di gol in questa stagione".
