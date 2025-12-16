Ufficiale
Inter Women, primo contratto da Pro per Lidia Consolini: accordo fino al 2029
TUTTO mercato WEB
FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il primo contratto da professionista di Lidia Consolini. Il difensore classe 2007 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2029.
Articoli correlati
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile