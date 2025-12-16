Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
TMW

Monza, Balde: "L'obiettivo è tornare in Serie A. In estate ho voluto restare e rinnovare"

Tommaso Maschio
Oggi alle 16:56
Tommaso Maschio
fonte dall'inviato Bruno Cadelli

“È sempre bello finire sull’album Panini, un sogno che tutti quanti abbiamo avuto da bambini quando compravamo le figurine sperando che uscisse il nostro giocatore preferito o della propria squadra preferita. È un piacere essere qui”. A margine della presentazione dell'Album Panini dedicato alla Serie B l'attaccante del Monza Keita Balde ha parlato ai giornalisti presenti soffermandosi anche sui temi del campionato e non solo.

Spazio poi al Monza reduce da una sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro il Venezia: “Si riparte come al solito, lavorando ogni giorno per preparare la prossima gara. Siamo concentrati per la sfida di sabato. Puntiamo in alto, l’obiettivo è chiaro per tutti i giocatori, per il club e tutto l’ambiente, stiamo lavorando per farcela in un campionato complicato in cui ogni partita fa storia a se. Ma siamo una squadra forte che sta facendo quello che deve fare. - prosegue l'attaccante - Dobbiamo essere convinti di chi siamo, della maglietta che indossiamo, è un onore e un piacere giocare con il Monza e riportare questo club in Serie A è l’obiettivo per cui stiamo lottando tutti quanti".

Il calciatore poi guarda alla Serie A e alle sue ex squadre: "L’Inter è una squadra fortissima, con giocatori molto forti, compatta e che già da diversi anni lavora e gioca assieme. Vedo molto bene anche la Lazio che ha fatto una bella vittoria contro il Parma nonostante qualche sofferenza, ma vedo bene anche il Milan e la Roma. Il campionato è molto bello e tutte le grandi stanno facendo quello che devono. - prosegue ancora il classe '95 - Tornare all’Inter? Sì c’è stata la possibilità di tornare. Ma poi non è accaduto per alcuni dettagli che non sono stati risolti. Ci abbiamo provato, ma non è andata. In estate non ci sono stati tentativi dalla Serie A perché il mio obiettivo era restare al Monza e rinnovare con questo club".

Balde poi non dimentica la Sampdoria: "Gli auguro sempre il meglio, ci tengo molto perché è un club e una città dove mi sono trovato molto bene e non mi piace vederli in questa posizione perché merita molto di più anche per i suoi tifosi. Speriamo che possa rimettersi a posto e tornare dove merita di stare un club storico come quello ligure. Ritorno? Non c’è stata mai una possibilità”.

Infine un pensiero sull'obiettivo di gol da fare in questa stagione: “Ho degli obiettivi che mi fisso ogni anno, ma preferisco tenermeli per me”.

