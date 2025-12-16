TMW Monza, Balde: "L'obiettivo è tornare in Serie A. In estate ho voluto restare e rinnovare"

“È sempre bello finire sull’album Panini, un sogno che tutti quanti abbiamo avuto da bambini quando compravamo le figurine sperando che uscisse il nostro giocatore preferito o della propria squadra preferita. È un piacere essere qui”. A margine della presentazione dell'Album Panini dedicato alla Serie B l'attaccante del Monza Keita Balde ha parlato ai giornalisti presenti soffermandosi anche sui temi del campionato e non solo.

Spazio poi al Monza reduce da una sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro il Venezia: “Si riparte come al solito, lavorando ogni giorno per preparare la prossima gara. Siamo concentrati per la sfida di sabato. Puntiamo in alto, l’obiettivo è chiaro per tutti i giocatori, per il club e tutto l’ambiente, stiamo lavorando per farcela in un campionato complicato in cui ogni partita fa storia a se. Ma siamo una squadra forte che sta facendo quello che deve fare. - prosegue l'attaccante - Dobbiamo essere convinti di chi siamo, della maglietta che indossiamo, è un onore e un piacere giocare con il Monza e riportare questo club in Serie A è l’obiettivo per cui stiamo lottando tutti quanti".

Il calciatore poi guarda alla Serie A e alle sue ex squadre: "L’Inter è una squadra fortissima, con giocatori molto forti, compatta e che già da diversi anni lavora e gioca assieme. Vedo molto bene anche la Lazio che ha fatto una bella vittoria contro il Parma nonostante qualche sofferenza, ma vedo bene anche il Milan e la Roma. Il campionato è molto bello e tutte le grandi stanno facendo quello che devono. - prosegue ancora il classe '95 - Tornare all’Inter? Sì c’è stata la possibilità di tornare. Ma poi non è accaduto per alcuni dettagli che non sono stati risolti. Ci abbiamo provato, ma non è andata. In estate non ci sono stati tentativi dalla Serie A perché il mio obiettivo era restare al Monza e rinnovare con questo club".

Balde poi non dimentica la Sampdoria: "Gli auguro sempre il meglio, ci tengo molto perché è un club e una città dove mi sono trovato molto bene e non mi piace vederli in questa posizione perché merita molto di più anche per i suoi tifosi. Speriamo che possa rimettersi a posto e tornare dove merita di stare un club storico come quello ligure. Ritorno? Non c’è stata mai una possibilità”.

Infine un pensiero sull'obiettivo di gol da fare in questa stagione: “Ho degli obiettivi che mi fisso ogni anno, ma preferisco tenermeli per me”.