Lo 'scorpione' di Ovalle vince il Marta Award: è il miglior gol al femminile del 2025

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato sui propri canali social la vincitrice di uno dei premi che saranno assegnati questo pomeriggio durante la serata del 'The Best FIFA Football Awards'. La calciatrice messicana Lizbeth Ovalle - ora all'Orlando Pride, ma all'epoca dei fatti in forza al Chivas Guadalajara - ha infatti conquistato il 'Marta Award 2025', che dallo scorso anno viene assegnato al miglior gol segnato da una calciatrice nell'anno che sta per chiudersi.

Ovalle aveva catturato l'attenzione del mondo per il suo gol contro il Tigres nel campionato messicano. In quell'occasione infatti la classe '99 si era esibita in un tiro dello scorpione rovesciato, dimostrando grande coordinazione e tecnica, mandando il pallone sotto il sette opposto con la portiera avversaria immobile al centro della porta.