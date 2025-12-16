Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Presentato l'album Panini dedicato alla Serie B, Bedin: "Questo è un giorno storico"

Presentato l'album Panini dedicato alla Serie B, Bedin: "Questo è un giorno storico"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:34Serie B
Tommaso Maschio
fonte dall'inviato Bruno Cadelli

Presentazione album Panini della Serie BKT, dichiarazione dei presenti. Dal presidente di Lega Serie B alle legend Stefan Schwoch e Daniele Cacia. C’è anche Keita Balde, attaccante del Monza.

Presidente Paolo Bedin Lega Serie B: “Ringrazio Panini, è un giorno storico. Oggi è il termine ideale. Per la prima volta nella storia presentiamo l’album dedicato al nostro campionato di Serie Bkt. Si rinnovano tradizione e magia. L’album, in un mondo in continua trasformazione, rimane un cordone ombelicale di generazione in generazione. Rinnovarlo ogni anno con un gruppo storico è per me motivo di grande soddisfazione”.

Keita Balde, attaccante del Monza: “Ho speso tanti soldi per le figurine ed è un’adozione per me. Io non trovavo mai quella di Ronaldinho, ora mio figlio dovrà trovarmi. La Serie B è un campionato che va affrontato nel miglior modo possibile. Speriamo che per il Monza sia solo un’esperienza di un anno, perché il gruppo è stupendo e la società è organizzata”.

Giancarlo Camolese: “Il campionato di Serie B è molto difficile, bisogna lottare sempre. Da Marzo poi succede di tutto. È un campionato molto importante per i giovani e rappresenta anche molte piazze anche importanti in Serie A. Le figurine sono sempre state un punto di riferimento per tutti. Se uno ci arrivava con la figurina piccola o grande era motivo di orgoglio”.

Stefan Schwoch: “La figurina Panini è sempre stata un sogno. La prima è stata con il Ravenna, all’epoca però la Serie B fece una foto singola. Fu un’emozione incredibile per me e anche per mio figlio. Siamo cresciuti con la Panini, gli album li ho ancora tutti. È un piacere e un onore essere qui, la Panini è un’istituzione nel calcio. Come diventare uo specialista del gol in Serie B? Non penso che ci sia un segreto, servono voglia e passione, io ho sempre cercato di sentirmi l’ultimo per dare l’esempio. Qualche volta posso avercela fatta e a volte meno. Io ho sempre cercato di mettermi a disposizione. Qualche volta l’ho fatto bene o male ma ho sempre dato il massimo. Vicenza? È stato l’unico anno in cui sono andato convinto di vincere il campionato, mi è dispiaciuto non andare in Serie A con loro”.

Daniele Cacia: “Per me è un onore e un piacere, da bambino il sogno era finire sulle figurine e quando il mio figlio più grande mi ha visto sulle figurine è stata un’emozione. Continuo a fare la collezione dal 1995-1996, credo che non ci sia qualcuno più fedele di me. Piacenza è una parentesi della mia vita importante, è diventata la mia città e a livello calcistico sono esploso diventando professionista segnando i primi gol in Serie B. Questa è stata una tappa fondamentale. Quell’anno 2006-2007 era stato un gran campionato ma Juve, Genoa e Napoli erano troppo più forti. Non nascondo che mi avrebbe fatto piacere superare Stefan Schwoch, l’ultimo mio anno ad Ascoli ho letto un’intervista di Stefan in cui diceva che l’avrei fatta (ride ndr).

Fabio Guadagnini direttore marketing Lega Serie B: “Per noi questo è un traguardo importante e ringraziamo Panini. È un’ulteriore emancipazione per il campionato. Questo è un ulteriore elemento che lascia una traccia indelebile per il campionato. Le cose che restano sono le cose fisiche ma che vanno anche oltre. Le figurine sono emozioni che non sono effimere. Questo è un progetto che ci sarà grandi soddisfazione. Tutto questo grazie ai giocatori, giocatrici e ai tecnici, che sono l’anima vera del campionato”.

Articoli correlati
Lega B, Bedin: "Al lavoro per raggiungere una maggiore stabilità economico-finaziaria"... Lega B, Bedin: "Al lavoro per raggiungere una maggiore stabilità economico-finaziaria"
Bedin: "La B ha permesso a Esposito di maturare. Cerchiamo di dare spazio al talento"... Bedin: "La B ha permesso a Esposito di maturare. Cerchiamo di dare spazio al talento"
Serie B, Bedin sugli stadi: "Impegno assieme alla FIGC. Non si può più rimandare"... Serie B, Bedin sugli stadi: "Impegno assieme alla FIGC. Non si può più rimandare"
Altre notizie Serie B
Monza, Balde: "L'obiettivo è tornare in Serie A. In estate ho voluto restare e rinnovare"... TMWMonza, Balde: "L'obiettivo è tornare in Serie A. In estate ho voluto restare e rinnovare"
Avellino, Missori: "Rammarico e incazzatura dopo Catanzaro. Dobbiamo essere più cattivi"... Avellino, Missori: "Rammarico e incazzatura dopo Catanzaro. Dobbiamo essere più cattivi"
Presentato l'album Panini dedicato alla Serie B, Bedin: "Questo è un giorno storico"... TMWPresentato l'album Panini dedicato alla Serie B, Bedin: "Questo è un giorno storico"
Lega B, Bedin: "Al lavoro per raggiungere una maggiore stabilità economico-finaziaria"... TMWLega B, Bedin: "Al lavoro per raggiungere una maggiore stabilità economico-finaziaria"
Padova, prende quota l'ipotesi della cordata locale guidata da Peghin e Banzato Padova, prende quota l'ipotesi della cordata locale guidata da Peghin e Banzato
Serie B, il Giudice Sportivo: in nove fermati per un turno. Gorgone fermato per 2... Serie B, il Giudice Sportivo: in nove fermati per un turno. Gorgone fermato per 2 gare
Frosinone alla caccia di esterno d'attacco: spunta il nome di Fiori del Mantova Frosinone alla caccia di esterno d'attacco: spunta il nome di Fiori del Mantova
Carrarese, Schiavi: "Un gol in rovesciata non si fa tutti i giorni. Il ritorno dei... Carrarese, Schiavi: "Un gol in rovesciata non si fa tutti i giorni. Il ritorno dei tifosi è positivo"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Capello avverte: "Attenzione alla Juve". Poi attacca arbitri e VAR: "Capiscono poco di calcio"
3 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
4 Milan, cambio di idea su Fullkrug. Era stato proposto, ma ora i rossoneri cercano una riserva
5 Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Donnarumma Miglior Portiere FIFA 2025: "Vincere col PSG momento unico"
Immagine top news n.1 Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Immagine top news n.2 Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
Immagine top news n.3 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine top news n.4 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.5 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.6 Stato di forma: allungano le milanesi! Risale l'Hellas, crollano le squadre toscane
Immagine top news n.7 Classifiche a confronto: nessuno meglio di Gasp. Fiorentina da prima a ultima: -28!
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Cucciari: "Fiorentina, come mai è successo tutto questo in così poco tempo?"
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Fiorentina, servirebbe un dirigente forte. E sulla Roma dico..."
Immagine news Serie A n.3 Piantanida: "Fiorentina, Vanoli non ha il phisique du role per gestire la situazione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Da Salah a Mbeumo: le 5 stelle che illumineranno la Coppa d'Africa
Immagine news Serie A n.2 De Marco a Open VAR su Milan-Sassuolo: "Gol di Pulisic da convalidare, non c'è rigore su Cheddira"
Immagine news Serie A n.3 Cucciari: "Fiorentina, come mai è successo tutto questo in così poco tempo?"
Immagine news Serie A n.4 Cartellino rosso a Zaccagni in Parma-Lazio, De Marco conferma a Open VAR: "Espulsione giusta"
Immagine news Serie A n.5 Coppa d'Africa al via: la Serie A perde 21 giocatori, più altri 5 fra Serie B e C. E uno dalla D
Immagine news Serie A n.6 Niente da fare per Deiola, il Puskas Award 2025 va all'argentino Montiel
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Missori: "Rammarico e incazzatura dopo Catanzaro. Dobbiamo essere più cattivi"
Immagine news Serie B n.2 Presentato l'album Panini dedicato alla Serie B, Bedin: "Questo è un giorno storico"
Immagine news Serie B n.3 Lega B, Bedin: "Al lavoro per raggiungere una maggiore stabilità economico-finaziaria"
Immagine news Serie B n.4 Padova, prende quota l'ipotesi della cordata locale guidata da Peghin e Banzato
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Giudice Sportivo: in nove fermati per un turno. Gorgone fermato per 2 gare
Immagine news Serie B n.6 Frosinone alla caccia di esterno d'attacco: spunta il nome di Fiori del Mantova
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Potenza, Macchia dopo il pari col Catania: “Risultato eroico, ora serve tutta la città per crescere”
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2027 per Bruno Martinez
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Falcinelli: "Pari col Novara non è scontato. Dobbiamo crescere in fretta"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, gli arbitri della 19ª giornata di campionato: Bozzetto per Vicenza-Triestina
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, uno scout di Serie B ieri sera al 'Benelli' per visionare Vezzoni
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, contro il Pineto si decide il futuro di Di Carlo: tre i nomi in caso di esonero
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women in campo in vista dello United: l'ex Boattin si allena con le bianconere
Immagine news Calcio femminile n.2 Lo 'scorpione' di Ovalle vince il Marta Award: è il miglior gol al femminile del 2025
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, si ferma Barbara Bonansea: lesione alla coscia sinistra
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, primo contratto da Pro per Lidia Consolini: accordo fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.5 Un'altra italiana verso gli Stati Uniti: Di Guglielmo verso l'approdo al San Diego Wave
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio, Piemonte: "Dimostrato di poter stare fra le big. Col Parma per chiudere bene l'anno"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere