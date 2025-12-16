TMW Presentato l'album Panini dedicato alla Serie B, Bedin: "Questo è un giorno storico"

Presentazione album Panini della Serie BKT, dichiarazione dei presenti. Dal presidente di Lega Serie B alle legend Stefan Schwoch e Daniele Cacia. C’è anche Keita Balde, attaccante del Monza.

Presidente Paolo Bedin Lega Serie B: “Ringrazio Panini, è un giorno storico. Oggi è il termine ideale. Per la prima volta nella storia presentiamo l’album dedicato al nostro campionato di Serie Bkt. Si rinnovano tradizione e magia. L’album, in un mondo in continua trasformazione, rimane un cordone ombelicale di generazione in generazione. Rinnovarlo ogni anno con un gruppo storico è per me motivo di grande soddisfazione”.

Keita Balde, attaccante del Monza: “Ho speso tanti soldi per le figurine ed è un’adozione per me. Io non trovavo mai quella di Ronaldinho, ora mio figlio dovrà trovarmi. La Serie B è un campionato che va affrontato nel miglior modo possibile. Speriamo che per il Monza sia solo un’esperienza di un anno, perché il gruppo è stupendo e la società è organizzata”.

Giancarlo Camolese: “Il campionato di Serie B è molto difficile, bisogna lottare sempre. Da Marzo poi succede di tutto. È un campionato molto importante per i giovani e rappresenta anche molte piazze anche importanti in Serie A. Le figurine sono sempre state un punto di riferimento per tutti. Se uno ci arrivava con la figurina piccola o grande era motivo di orgoglio”.

Stefan Schwoch: “La figurina Panini è sempre stata un sogno. La prima è stata con il Ravenna, all’epoca però la Serie B fece una foto singola. Fu un’emozione incredibile per me e anche per mio figlio. Siamo cresciuti con la Panini, gli album li ho ancora tutti. È un piacere e un onore essere qui, la Panini è un’istituzione nel calcio. Come diventare uo specialista del gol in Serie B? Non penso che ci sia un segreto, servono voglia e passione, io ho sempre cercato di sentirmi l’ultimo per dare l’esempio. Qualche volta posso avercela fatta e a volte meno. Io ho sempre cercato di mettermi a disposizione. Qualche volta l’ho fatto bene o male ma ho sempre dato il massimo. Vicenza? È stato l’unico anno in cui sono andato convinto di vincere il campionato, mi è dispiaciuto non andare in Serie A con loro”.

Daniele Cacia: “Per me è un onore e un piacere, da bambino il sogno era finire sulle figurine e quando il mio figlio più grande mi ha visto sulle figurine è stata un’emozione. Continuo a fare la collezione dal 1995-1996, credo che non ci sia qualcuno più fedele di me. Piacenza è una parentesi della mia vita importante, è diventata la mia città e a livello calcistico sono esploso diventando professionista segnando i primi gol in Serie B. Questa è stata una tappa fondamentale. Quell’anno 2006-2007 era stato un gran campionato ma Juve, Genoa e Napoli erano troppo più forti. Non nascondo che mi avrebbe fatto piacere superare Stefan Schwoch, l’ultimo mio anno ad Ascoli ho letto un’intervista di Stefan in cui diceva che l’avrei fatta (ride ndr).

Fabio Guadagnini direttore marketing Lega Serie B: “Per noi questo è un traguardo importante e ringraziamo Panini. È un’ulteriore emancipazione per il campionato. Questo è un ulteriore elemento che lascia una traccia indelebile per il campionato. Le cose che restano sono le cose fisiche ma che vanno anche oltre. Le figurine sono emozioni che non sono effimere. Questo è un progetto che ci sarà grandi soddisfazione. Tutto questo grazie ai giocatori, giocatrici e ai tecnici, che sono l’anima vera del campionato”.