TMW
Juventus Women in campo in vista dello United: l'ex Boattin si allena con le bianconere
TUTTO mercato WEB
Juventus Women in campo in vista della sfida di domani contro il Manchester United, ultima giornata della fase campionato di Champions League femminile. Le bianconere sono già certe del passaggio del turno, ma in caso di vittoria la squadra di Canzi potrebbe piazzarsi fra le prime quattro qualificandosi così direttamente ai quarti di finale.
Non c'è Barbara Bonanesea, fermata da un problema al bicipite femorale. Presente l'ex bianconera Lisa Boattin: con il campionato fermo negli Stati Uniti, la giocatrice degli Houston Dash si sta allenando con le sue ex compagne di squadra.
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Potenza, Macchia dopo il pari col Catania: “Risultato eroico, ora serve tutta la città per crescere”
Pronostici
Calcio femminile