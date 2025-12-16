Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Bedin: "Numeri preoccupanti, dobbiamo trovare un modello che ridisegni il sistema"

Tommaso Maschio
Oggi alle 17:19Serie B
fonte dall'inviato Bruno Cadelli

Il presidente della Lega B Paolo Bedin ha parlato a margine della presentazione dell'album Panini dedicato alla cadetteria soffermandosi su vari temi d'attualità: “Non direi finalmente perché siamo stati in coabitazione con la Serie A e felicemente con Panini per tanti anni, ma è un passo storico ed è un momento di grande soddisfazione avere un proprio album come abbiamo espresso in conferenza stampa. La Serie B rappresenta un universo di territorialità, passione, grande seguito, si tratta di un traguardo importante avere questo album”.

Spazio poi al bilancio del primo anno alla guida della seconda lega italiana: “Un anno importante, di lavoro intenso, di progetti che devono trovare il compimento nei quattro anni di governance. È stato un anno di riorganizzazione nella struttura interna con la nomina di un segretario generale e di un direttore di area, un anno di grande condivisione di un percorso fatto attraverso i nostri organi, anche nelle forme e nei modi in cui si deve vivere la vita associativa. Grande equilibrio, grande capacità di dialogo in assemblea, inesistente conflittualità e questo è un modo per raggiungere gli obiettivi".

Bedin poi getta lo sguardo verso il Consiglio Federale di venerdì: “Come ha detto il presidente Gravina il tema è la sostenibilità economico-finanziaria e da lì deriva tutto il resto. Dobbiamo trovare un modello che permetta di ridisegnare il sistema calcio a tutti i livelli, da quello più alto a quello più basso, e dobbiamo farlo assieme, in maniera costruttiva. Il presidente federale ha ben chiaro tutto questo e penso che i prossimi mesi saranno incentrati su una riflessione comune su queste tematiche”.

Il presidente poi torna anche sull'assemblea di Lega B di oggi e degli argomenti discussi: “Oggi in assemblea abbiamo portato lo stato dell’arte della commissione economico-finanziaria della Lega B, formata da sette società, che ha lavorato molto e cominciato a concentrarsi su alcune direttrici che oggi abbiamo voluto condividere con l’assemblea. Non abbiamo deliberato nulla anche perché non c’era nulla da deliberare, ma era doveroso aggiornare tutte le società della direzione intrapresa che è all’interno di un perimetro di regole e norme che porti a un maggiore equilibrio perché i numeri li conosciamo e sono ovviamente preoccupanti”.

Infine un pensiero al campionato e alla sua missione: “Questo è un campionato che ha sempre regalato grandi protagonisti, l’hanno scorso Lauriente capocannoniere e Pio Esposito solamente un gol dietro, senza rigori fra l’altro, che oggi calca palcoscenici importanti non solo della Serie A, ma anche della Nazionale. Questa è la nostra mission, ovvero avere protagonisti spesso giovani che si ritagliano uno spazio importante, che hanno la capacità e la possibilità di maturare in questo campionato, che fa della competitività e della qualità una sua caratteristica, e poi essere proiettati nel calcio di vertice come giusto che sia”.

