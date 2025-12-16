Avellino, Missori: "Rammarico e incazzatura dopo Catanzaro. Dobbiamo essere più cattivi"

“A Catanzaro siamo stati sfortunati in un paio di occasioni come con le due traverse, poi il gol annullato che andava rivisto al VAR perché, secondo me, era buono. Sapevamo la forza del Catanzaro, in casa sono forti, non regalano nulla. Abbiamo sbagliato il pressing, potevamo ad andare a prenderli un po' più alti. Poi abbiamo preso un gol evitabile, non so nemmeno se abbia tirato o crossato. È stato un episodio che ci ha condannato”. Il terzino dell’Avellino Filippo Missori ha parlato a Prima Tivvù tornando sulla sconfitta in casa dei calabresi: “L’umore è quello che c’è sempre dopo un ko, rammarico e incazzatura per non aver portato punti a casa”.

Il terzino parla poi dei troppi gol subiti dalla distanza: “Abbiamo preso anche tanti bei gol, in questi casi si può fare poco o nulla. Magari dobbiamo essere più cattivi, uscire più forti in pressing e anche prenderci una pallonata in faccia che è meglio di un gol. - prosegue Missori come riporta Tuttoavellino.it - Cerchiamo sempre di fare la nostra gara, poi ci sono le dinamiche della gara, che ti portano ad abbassarti o altre dove siamo sbilanciati avanti. Stiamo lavorando per trovare equilibrio. La nostra idea è quella di giocare, anche se si subisce quel gol in più”.

Infine un pensiero al Palermo prossimo avversario: “È una delle squadre candidate a salire. È una grande squadra, giocatori di categoria, un grande mister specialista nelle promozioni. Noi dobbiamo fare la nostra partita, come abbiamo fatto sempre, cercando di essere più propositivi e di subire il meno possibile”.