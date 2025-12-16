Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giudice sportivo: squalifica per Fabregas e a due dello staff del Como. Un turno a Zanetti

Giudice sportivo: squalifica per Fabregas e a due dello staff del Como. Un turno a ZanettiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 18:30Serie A
Andrea Piras

Il Como non avrà a disposizione il suo allenatore in panchina per il prossimo match di campionato contro il Lecce il 27 dicembre. Come si legge nella nota del giudice sportivo Cesc Fabregas è stato squalificato per una giornata, con ammenda da 5mila euro, per aver "al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria".

Una giornata di stop anche per i membri dello staff lariano, Daniel Guindos Lopez e Diego Perez Castillo. Il primo per aver "al termine, della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria" mentre il secondo per aver "contestato con veemenza una decisione arbitrale nel corso del match".

Da segnalare infine anche la squalifica di Paolo Zanetti. Il tecnico del Verona era stato espulso per doppia ammonizione nella gara poi vinta al "Franchi" contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Articoli correlati
Verona, Zanetti: "Mi aspettavo questo Orban. Giovane? Distorsione non grave" Verona, Zanetti: "Mi aspettavo questo Orban. Giovane? Distorsione non grave"
Verona, Zanetti: "Bernede stratosferico. Orban ha messo un mattoncino sul nostro... Verona, Zanetti: "Bernede stratosferico. Orban ha messo un mattoncino sul nostro percorso"
Verona, Zanetti 'salva' la Fiorentina: "Lotta per non retrocedere riguarda altre... Verona, Zanetti 'salva' la Fiorentina: "Lotta per non retrocedere riguarda altre squadre"
Altre notizie Serie A
Genoa, speranza Ostigard: il difensore è ancora a parte ma può rientrare a breve... TMWGenoa, speranza Ostigard: il difensore è ancora a parte ma può rientrare a breve in gruppo
La Roma riparte con carica. Attesa per la Supercoppa TMW NewsLa Roma riparte con carica. Attesa per la Supercoppa
Dumfries dopo l'operazione alla caviglia: "Farò del mio meglio per tornare il prima... Dumfries dopo l'operazione alla caviglia: "Farò del mio meglio per tornare il prima possibile"
Coppa d'Africa al via, la Costa d'Avorio di Manfredini: "In spogliatoio con Drogba,... Esclusiva TMWCoppa d'Africa al via, la Costa d'Avorio di Manfredini: "In spogliatoio con Drogba, parlando italiano"
Ordine: "Napoli, il vero miracolo sono i 31 punti. C'è una grande analogia con il... Ordine: "Napoli, il vero miracolo sono i 31 punti. C'è una grande analogia con il Milan"
Lecce, i tempi di recupero di Berisha: il centrocampista non rientrerà prima del... Lecce, i tempi di recupero di Berisha: il centrocampista non rientrerà prima del 2026
Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."... TMW RadioMassimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Coppa d'Africa al via, l'ex Lazio Mark Fish: "Vi spiego perché può vincere il Sudafrica"... Esclusiva TMWCoppa d'Africa al via, l'ex Lazio Mark Fish: "Vi spiego perché può vincere il Sudafrica"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Capello avverte: "Attenzione alla Juve". Poi attacca arbitri e VAR: "Capiscono poco di calcio"
3 Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini
4 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
5 Parla Cannavaro, Tuttosport apre: "Spalletti da impazzire. Juve, puoi sognare"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dumfries si opera e Luis Henrique non può bastare. Inter sul mercato: i nomi sul tavolo
Immagine top news n.1 Inter, Dumfries sotto i ferri: intervento di stabilizzazione della caviglia. La nota ufficiale
Immagine top news n.2 Donnarumma Miglior Portiere FIFA 2025: "Vincere col PSG momento unico"
Immagine top news n.3 Milan, i convocati di Allegri per la Supercoppa: riecco Leao e Fofana, non c'è Gabbia
Immagine top news n.4 Calhanoglu e Darmian partono con il resto dell'Inter per la Supercoppa. Ma niente rischi
Immagine top news n.5 Fiorentina, spogliatoio in fibrillazione: Gudmundsson e Dodò possono partire
Immagine top news n.6 Zaniolo show all'Udinese: Gattuso ci pensa e il club vuole già riscattarlo
Immagine top news n.7 Prima di Natale nuovo incontro fra la Juventus e Yildiz per il rinnovo: il punto sulla trattativa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.2 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.3 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.4 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Immagine news Serie A n.2 Roma, quale l'obiettivo più concreto ora? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Guidonia, Lucchesi: "Serie C cresciuta grazie a Sky. Mercato? Solo se migliora davvero"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, speranza Ostigard: il difensore è ancora a parte ma può rientrare a breve in gruppo
Immagine news Serie A n.2 La Roma riparte con carica. Attesa per la Supercoppa
Immagine news Serie A n.3 Dumfries dopo l'operazione alla caviglia: "Farò del mio meglio per tornare il prima possibile"
Immagine news Serie A n.4 Coppa d'Africa al via, la Costa d'Avorio di Manfredini: "In spogliatoio con Drogba, parlando italiano"
Immagine news Serie A n.5 Ordine: "Napoli, il vero miracolo sono i 31 punti. C'è una grande analogia con il Milan"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, i tempi di recupero di Berisha: il centrocampista non rientrerà prima del 2026
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sei cambi in panchina in Serie B. Chi ha guadagnato di più dagli avvicendamenti in stagione?
Immagine news Serie B n.2 Serie B, classifica a confronto dopo 16 giornate: Frosinone vola, crolla lo Spezia
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: a Mantova Modesto sostituisce l'esonerato Possanzini
Immagine news Serie B n.4 Bari, buone notizie dall'infermeria: Darboe torna ad allenarsi con i compagni
Immagine news Serie B n.5 Empoli, R.Corsi sul nuovo stadio: "Progetto di riqualificazione. Ci crediamo molto"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Bedin: "Numeri preoccupanti, dobbiamo trovare un modello che ridisegni il sistema"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Guidonia, Lucchesi: "Serie C cresciuta grazie a Sky. Mercato? Solo se migliora davvero"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Giudice Sportivo multa dieci società: 1300 euro all'Audace Cerignola
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il Giudice Sportivo: due giocatori fermati per 2 giornate. In 18 fermi per una
Immagine news Serie C n.4 Potenza, Macchia dopo il pari col Catania: “Risultato eroico, ora serve tutta la città per crescere”
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, rinnovo fino al giugno 2027 per Bruno Martinez
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, Falcinelli: "Pari col Novara non è scontato. Dobbiamo crescere in fretta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi prima del Man United: "Sarà dura, ma motivazioni altissime"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Baldi: "Non siamo state abbastanza cattive. E in Europa queste cose si pagano"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'inglese Hampton è la migliore portiera del 2025. L'annuncio prima del The Best FIFA Awards
Immagine news Calcio femminile n.5 L'AS FAR si qualifica alla semifinale dell'Intercontinentale femminile: sfiderà l'Arsenal
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women in campo in vista dello United: l'ex Boattin si allena con le bianconere
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere