Giudice sportivo: squalifica per Fabregas e a due dello staff del Como. Un turno a Zanetti
Il Como non avrà a disposizione il suo allenatore in panchina per il prossimo match di campionato contro il Lecce il 27 dicembre. Come si legge nella nota del giudice sportivo Cesc Fabregas è stato squalificato per una giornata, con ammenda da 5mila euro, per aver "al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria".
Una giornata di stop anche per i membri dello staff lariano, Daniel Guindos Lopez e Diego Perez Castillo. Il primo per aver "al termine, della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria" mentre il secondo per aver "contestato con veemenza una decisione arbitrale nel corso del match".
Da segnalare infine anche la squalifica di Paolo Zanetti. Il tecnico del Verona era stato espulso per doppia ammonizione nella gara poi vinta al "Franchi" contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.