Lazio alla chiusura delle contrattazioni del Nasdaq, il club: "Il futuro passa anche da qui"

"Il futuro passa anche da qui". Si conclude così una nota della Lazio pubblicata sui propri canali social che annuncia quanto aveva già anticipato il presidente Claudio Lotito a margine della festa di Natale dei biancocelesti, ovvero la partecipazione alla cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq: “Probabilmente - ha dichiarato il numero uno della società capitolina - abbiamo un appeal internazionale, anche oltreoceano e domani (oggi, ndr) lo vedrete, perché vedrete qualcuno della mia famiglia che suonerà la campanella al Nasdaq ed è il secondo caso nella storia per una squadra di calcio. Io non posso fare una battaglia contro persone che volutamente, strumentalmente e artatamente cercano sempre di sminuire, creare discredito e problemi, fomentare”.

E pochi minuti fa, la Lazio ha diramato questo comunicato: "Oggi la S.S. Lazio entra in uno dei luoghi simbolo dell’innovazione globale - si legge -. A New York, nella cornice di Times Square, la S.S. Lazio sarà protagonista della cerimonia di chiusura delle contrattazioni del Nasdaq.

Un momento storico che segna l’inizio di un percorso internazionale tra sport, innovazione, media e finanza. Un passo che va oltre il campo e racconta la visione di un Club capace di dialogare con i grandi ecosistemi globali".