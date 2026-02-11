Holm impressionato da Yildiz: "In allenamento si vede subito che ha una qualità impressionante"

"I compagni di squadra, il mister e tutto lo staff mi hanno dato una grande mano per entrare a far parte del gruppo". Parla così Emil Holm, esterno svedese classe 2000 approdato alla Juventus negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato.

A Sky Sport, Holm parla anche delle prime impressioni avute dai nuovi compagni di squadra: "Chi mi ha impressionato di più in campo? Yildiz è forte, ho giocato con lui in allenamento e devo dire che si vede subito che ha una qualità impressionante".

Per la Juventus in campionato adesso arriva il big match contro l'Inter (in programma sabato alle 20.45 a San Siro: può essere una partita della svolta per i bianconeri? "Sì certo - conclude Holm - se vinciamo è importante per la classifica. La stagione è lunga, c'è la Champions, ma se vinciamo è una grande opportunità".

Holm, ricordiamo, è arrivato alla Juventus dal Bologna in prestito con diritto di riscatto. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva da parte dei bianconeri è pari a 15 milioni di euro, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto, per un ammontare non superiore a 3 milioni di euro, al raggiungimento di determinati obiettivi.