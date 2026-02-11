Catania, la legge del 'Massimino': tredici gare interne e nessuno gol subito
Al netto del rammarico per lo 0-0 contro l'Audace Cerignola arrivato ieri, il Catania di Domenico Toscano sta comunque riscrivendo le gerarchie difensive della Serie C 2025-2026, trasformando il 'Massimino' in un territorio invalicabile. Ad oggi, infatti, la squadra etnea detiene un primato impressionante: zero gol subiti nelle gare casalinghe disputate finora in campionato.
Questo rendimento interno ha permesso ai rossazzurri di mantenere la vetta della classifica per gran parte del girone d'andata, collezionando ben 17 clean sheet totali su 25 gare complessive (incluse le trasferte). La solidità della retroguardia etnea non è solo un dato statistico, ma il pilastro di una stagione che vede il Catania lottare testa a testa con il Benevento per la promozione diretta.
Con una media complessiva di soli 0,56 gol subiti a partita, il Catania si attesta come la miglior difesa del Girone C, le dirette concorrenti per la Serie B (sanniti in primis). Se il trend dovesse continuare, il club siciliano potrebbe seriamente insidiare il record storico del Catanzaro (8 gol subiti in casa nel 2022/23) o i primati leggendari della Ternana, che nelle stagioni 1967/68 e 1991/92 subì solo 3 reti in casa, sebbene in campionati a 18 squadre.
