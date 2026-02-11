Calvarese sul gol annullato in Reggiana-Mantova: "Immagini tv non fanno chiarezza"

Episodio controverso ieri sera al “Città del Tricolore” nel turno infrasettimanale di Serie B tra Reggiana e Mantova. Sotto la lente il gol realizzato dagli ospiti con Tommaso Marras quando il punteggio era sull’1-0, risultato che resterà poi invariato fino al triplice fischio.

La rete, inizialmente assegnata dal direttore di gara Allegretta, è stata successivamente cancellata dopo la revisione al monitor, richiesta dal VAR Camplone, per un fallo di Mancuso ai danni del portiere granata Micai.

Questa la valutazione in merito dell'ex arbitro Gianpaolo Calvarese (fonte calvar.it):

"Proviamo a ricostruire l’episodio, partendo dal presupposto che, come spesso accade in Serie B, le immagini televisive non aiutano del tutto a fare chiarezza.

Partiamo da alcuni dati oggettivi: siamo nell’area di porta, a circa un metro dalla linea. Il portiere sta provando a effettuare la parata e sta andando a terra, col pallone che rimbalza verso il palo. Anche Mancuso sta andando verso il pallone, che è nella direzione del portiere, e non in una traiettoria diversa.

Se, come sembra, l’impatto avviene col viso di Micai, allora è sostenibile il richiamo del VAR e la decisione di annullare il gol".