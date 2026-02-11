Milan, De Winter: "Allegri mantiene sempre l'equilibrio. Saelemaekers? Ho un feeling diverso"

Giornata di interviste per Koni De Winter, difensore del Milan, che ha parlato anche ai canali ufficiali del club rossonero, spiegando come ha vissuto i primi mesi al Diavolo: "Sono arrivato qua e ho trovato bei compagni, un bello staff e una bella squadra in generale. Ho lavorato come ho fatto sempre: a volte le partite non vanno come vuoi ma come ho fatto sempre cerco di fare il meglio possibile"

Qual è il suo ruolo preferito?

"Per me l'importante è stare sul campo, poi cerco di aiutare dove posso. Però fare il difensore, se sono a sinistra o a destra, non cambia molto, non è un problema".

Che atmosfera c'è nel gruppo?

"Tutti i compagni mi hanno accolto molto bene e anche lo staff: si sente che tutti sono qua per aiutarti a fare il meglio possibile per il gruppo e non solo per il singolo".

Che cosa vi dà Allegri?

"Una sua qualità è mantenere sempre l'equilibrio ed essere sempre un punto stabile per la squadra".

Ci parli del primo gol contro la Roma.

"Ero molto contento per me e per la squadra: un momento molto bello perché c'era anche la mia famiglia allo stadio. Sono momenti che sono belli per la mia carriera".

Ha un grande feeling con il connazionale Saelemaekers.

"Lavoriamo tanto insieme ed è più facile perché parliamo la stessa lingua. Lo facciamo con tutti i compagni ma con lui c'è qualcosa di diverso".