Virtus Entella, Cuppone impatto da bomber: 3 gol in 4 gare. E contro il Palermo...

Non poteva iniziare in modo migliore la sua prima avventura in Serie B Luigi Cuppone con la maglia della Virtus Entella.

Dopo aver salutato l’Audace Cerignola a gennaio, al termine di un’esperienza durata un anno e mezzo e impreziosita da 34 presenze e 12 reti complessive, l’attaccante di Nardò ha scelto Chiavari per misurarsi con il campionato cadetto.

Una decisione che, alla luce delle prime quattro apparizioni con la maglia dei Diavoli Neri, si sta rivelando più che positiva.

Se con la formazione ofantina il centravanti classe 1997 aveva realizzato 5 gol in 19 presenze stagionali, con il club ligure ha subito alzato il ritmo: 3 reti in quattro partite, tutte arrivate nelle ultime tre gare consecutive, disputate da titolare. L'ultima nella vittoria per 3-1 di ieri sera al 'Sannazzari' contro il Cesena.

Un avvio brillante che sarà messo subito alla prova nel prossimo weekend, quando la squadra di Andrea Chiappella farà visita al Palermo di Filippo Inzaghi. Un avversario già colpito in passato da Cuppone, capace di segnare 2 gol in 2 sfide: uno con la Casertana nella stagione 2020/2021 (Serie C, Girone C) e uno l’anno successivo con la maglia del Potenza.