Benevento forza 5. Floro Flores: "Soddisfatto dell'approccio. I tifosi? Li vedo felici"

Vittoria netta (5-0) quella del Benevento in casa del Trapani. Un successo, quello ottenuto sul campo del 'Provinciale', che porta i sanniti a +8 sul Catania (che deve ancora recuperare il derby proprio contro i granata). Antonio Floro Flores, tecnico della formazione campana, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi attraverso i microfoni di OttoPagine:

"Bisogna fare delle scelte, qualche volta penalizzi chi merita di giocare o di entrare. Mignani si allena sempre al massimo. Questa è la mia fortuna: chi non gioca va forte. Mignani è uno di quelli che lavora bene, ha tanta fame: farà una bella carriera e spero di poterne farne parte perché ha tanti margini di crescita. È un ragazzo d'oro, lo amo e mi ha mandato anche a quel paese in maniera scherzosa. Si è creata una bella chimica con i calciatori, questo è merito loro che mi hanno dato questa possibilità. In questa rosa ho sempre l'imbarazzo della scelta, è sempre difficile fare delle scelte. Anche Mehic ha giocato bene, così come Talia che si sta allenando con il sorriso: non si lamenta mai, pensa solo ad allenarsi e oggi si è fatto trovare pronto. È un concorrente in più per il centrocampo. Carfora stava facendo bene, deve trovare il ritmo giusto e la consapevolezza. Kouan nella posizione di Simonetti? Può fare tutto, ha voglia e fame. Questo è un bene per noi, con la perdita di Simonetti è dura. Gli auguro tutto il bene di questo mondo perché abbiamo perso un calciatore straordinario. Kouan sa il fatto suo, se l'ho messo in quella posizione c'è un motivo".

Sull'approccio alla gara, Floro Flores non ha nascosto la contentezza: "Sono molto soddisfatto dell'approccio di tutti, comunque era una partita difficile contro una squadra completamente rinnovata di cui sapevamo ben poco. Ho chiesto alla squadra un approccio diverso rispetto alle precedenti partite e l'ha fatto alla grande. Devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno giocato".

Riguardo alla condizione fisica e mentale della squadra: "Gli allenamenti sono sempre intensi, quindi mi aspetto la stessa intensità anche la domenica. Non mi aspetto un calo perché lavoriamo. Abbiamo le qualità per giocare e cambiare, tutti sono sul pezzo e questo mi lascia tranquillo. Mi aspetto di aumentare l'intensità, lavoriamo per questo".

Il tecnico ha poi chiarito il suo focus: "Non ha senso guardare le altre se tu non vinci? Sono abituato a guardare in casa mia, non è un mio problema ciò che fanno le altre. Il mio compito è quello di portare il Benevento dove merita e ce la metterò tutta per riuscirci".

Infine, un pensiero ai tifosi: "Vedo felicità negli occhi dei tifosi, se esitiamo è grazie a loro. Vederli in tanti è un grande piacere, vuol dire che abbiamo portato entusiasmo e gioia. Spero di regalargli ancora tante altre soddisfazioni".