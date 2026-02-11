Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vayrynen e quel paragone con Toni: fisico e ruolo ok, ma per il resto il confronto è impietoso

© foto di Federico De Luca
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:34
In attesa di capire le sue doti calcistiche in campo, quel che è certo è che il nuovo centravanti del Livorno non difetta in autostima. Tim Vayrynen – “chi?” verrebbe da dire citando Maurizio Mosca - infatti si è presentato in terra labronica paragonandosi niente di meno che a un certo Luca Toni. “A livello di caratteristiche sono un giocatore che fino a questo momento il Livorno non aveva in rosa. - le sue parole - Potrei paragonarmi a Luca Toni, un classico numero nove che riesce a tenere palla, fa salire la squadra e segnare all’interno dell’area di rigore”.

E se per ruolo e fisico i paragoni - con molte molle - possono anche starci, per tutto il resto invece accostare il finlandese e l'italiano appare un esercizio ardito anche per i più temerari fra i tifosi labronici. Di 'comune' può forse esserci l'esperienza in Germania, ma anche li appare evidente che vestire le maglie della seconda squadra del Borussia Dortmund, di Hansa Rostock, Viktoria Colonia e Dynamo Dresda (fra la seconda e la quarta serie tedesca) senza mai concludere una stagione in doppia cifra sia un po' diverso che giocare da titolare nel Bayern Monaco segnando 58 reti in 89 presenze e vincere tre titoli nazionali.

Il finlandese poi solo in tre occasioni in carriera – e tutte in patria – ha superato i dieci gol in campionato, l'ultima volta nel 2022, toccando nel frattempo anche l'Olanda, la Svizzera e l'Albania per finire a quasi 33 anni a sbarcare nel nostro paese partendo dalla terza serie e in una formazione neopromossa. Un paragone un po' impietoso rispetto a chi ha vinto il titolo di capocannoniere in Serie B, Bundesliga e due volte in Serie A (l'ultima a 38 anni). E tralasciamo il palmares perché lì il paragone sarebbe ancora più impietoso.

Solo il campo potrà dirci che quella di Vayrynen è stata una 'sboronata' dovuta a un'alta autostima in se stesso oppure no. Ma scomodare certi campioni non è mai una buona idea.

