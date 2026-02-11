Chivu ritrova Barella e Calhanoglu per la Juve. Ma l’Inter va benissimo anche senza di loro

L’Inter recupera due pezzi fondamentali in vista del derby d’Italia con la Juventus, in programma sabato sera alle 20.45. Sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo, già nella giornata di ieri, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, pilastri del centrocampo di Cristian Chivu.

Il tecnico romeno valuta il da farsi, anzitutto alla luce delle rispettive condizioni fisiche: Barella ha saltato solo le ultime due giornate di campionato, è reduce da un infortunio più breve. Più lunga l’assenza di Hakan, che non scende in campo dall’11 gennaio, big match pareggiato 2-2 a San Siro con il Napoli. È difficile che siano entrambi titolari, anzi potrebbero partire tutti e due dalla panchina. E non è solo una questione fisica.

L’Inter va benissimo anche senza di loro. È la notizia che emerge dal rendimento nerazzurro in assenza di Barella e Calhanoglu. Nello specifico, la squadra di Chivu ha per esempio vinto tutte le partite disputate in questo campionato senza il regista turco. Non pochissime, considerando che si tratta di otto gare su ventiquattro. Rendimento pulito pure nel caso di Barella, anche se in questo caso si tratta di sole due giornate. Non che questo voglia dire troppo: il rendimento dell’Inter resta ottimo anche con loro due in campo. E poi vale sempre una massima: meglio averli che non. Però la cautela di Chivu si giustificherebbe, oltre che con un calendario intenso (mercoledì prossimo l’Inter sarà di scena a Bodo in Champions), con la capacità di fare a meno anche di due elementi così importanti.