Catania, Toscano rammaricato: "Meritavamo di vincere. Serve più incisività davanti"

In attesa di recuperare il derby contro il Trapani, il Catania di Domenico Toscano, complice il pareggio contro l'Audace Cerignola, vede il Benevento scappare via a +8. Della situazione complessiva del club etneo ha parlato lo stesso tecnico dell'Elefantino nella conferenza stampa post partita (fonte TuttoCalcioCatania):

“Sono contento della prestazione della squadra. Siamo rammaricati per non avere ottenuto la vittoria e perchè non siamo stati determinanti nelle situazioni di pericolosità create. Meritavamo di vincere contro un avversario in salute, forse il più in forma del campionato. Potevi portarti dietro delle scorie dopo la sconfitta di Potenza contro il Sorrento, così non è stato perchè la squadra è rimasta sempre lucida non pensando alla partita precedente. Gli incontri a disposizione diminuiscono, noi guardiamo gara dopo gara giocando come se affrontassimo una finale e cercando di vincere più partite possibili – a cominciare da Siracusa – e poi vediamo cosa succede, perchè questa squadra può farlo. La gente ci ha sostenuto fino alla fine, qualche fischio ci può stare. Che bisogna essere uniti lo dico dal primo giorno di campionato, ma credo che lo siamo“.

Quando crei, devi sollecitare il portiere, devi arrivare determinato in zona gol. Noi siamo arrivati tante volte in zona gol ma nel determinare possiamo fare qualcosa in più. Questi ragazzi hanno lavorato sempre per migliorare, lo stanno facendo ogni settimana. Dobbiamo quantificare il miglioramento per colmare il gap. Tante volte abbiamo concluso ma con poca precisione, qui dobbiamo migliorare. Dagli attaccanti mi aspetto di fare quello che hanno sempre fatto. Contro il Cerignola le situazioni di pericolo le hanno avute Lunetta, D’Ausilio, Casasola, dunque non gli attaccanti ma a prescindere da questo devi essere pericoloso con tutte le tue componenti, anche centrocampisti, esterni, difensori nelle palle inattive. Nuovi innesti? Io sono contento dei ragazzi che sono arrivati, del loro impegno e la loro applicazione. Quando arrivi a campionato in corso hai bisogno di un po' di tempo per capire il contesto, trovare il feeling con la squadra, con i compagni”.