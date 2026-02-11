SudTirol-Monza, i convocati di Castori: out Merkaj e Zedadka. Torna Tronchin

“Zedadka è fuori, Merkaj anche. Abbiamo però recuperato Tronchin e Federico, che era assente nell’ultima partita. Saremo comunque una squadra competitiva”. Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori ha parlato così nella giornata di ieri in merito alla situazione della rosa in vista della gara di stasera contro il Monza di questa sera. Rispetto all’ultima sfida rientrano come detto Federico Davi in difesa e Tronchin in mezzo al campo, mentre sono assenti Zedadka a centrocampo e Merkaj in avanti. Questa la lista dei 23 calciatori a disposizione:

Portieri: Adamonis, Borra, Cragno

Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mancini, Masiello, Sabatini, Veseli

Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Crnigoj, Frigerio, Molina, Tait, Tronchin

Attaccanti: Odogwu, Pecorino, Tonin, Verdi