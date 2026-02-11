Inler avvisa l'Udinese: "Dobbiamo tenere sempre alto il livello. La Serie A ti punisce subito"
“Noi possiamo sempre migliorare, in termini di continuità”. Gokhan Inler, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, parla così del momento della formazione bianconera: “Secondo me ogni partita in Serie A è sempre difficile, è sempre particolare. Per questo il campionato italiano è bellissimo: ogni giocatore deve essere al 100% ogni domenica”.
La squadra friulana, allenata da Kosta Runjaic, è reduce dalla sconfitta maturata con il risultato di 2-1 in casa del Lecce nell’ultimo turno di campionato: “Quando perdi il focus, anche a livello di mentalità in campo, la Serie A ti punisce subito. Ragioniamo partita dopo partita, e prepariamo i ragazzi al 100%”.
Nella prossima giornata, l’Udinese ospiterà il Sassuolo: la gara è in programma domenica alle 12.30.
