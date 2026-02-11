TMW Genoa, finalmente Baldanzi: da domani lavorerà in gruppo. Le ultime verso la Cremonese

Tommaso Baldanzi vede la luce in fondo al tunnel. Secondo quanto raccolto da TMW, il fantasista classe 2003 dovrebbe svolgere oggi con il Genoa l'ultimo allenamento a parte, per poi tornare in gruppo domani e puntare con decisione il match di domenica contro la Cremonese. Esiste dunque la possibilità concreta che Daniele De Rossi possa convocarlo per il 25° turno di Serie A.

Arrivato a gennaio dalla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, una ricaduta lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per qualche settimana, ma adesso è pronto per dare il suo contributo e rilanciarsi dopo mesi nella Capitale in cui non ha trovato lo spazio che desiderava. Il tecnico crede fermamente in lui e non vuole prendersi nessun rischio, dunque è per questo che deciderà in base ai segnali che gli fornirà il 22enne in questi giorni.

Baldanzi nella stagione corrente ha preso parte a 10 partite con la Roma, segnando un gol contro la Juventus all'Allianz Stadium. Gasperini gli ha concesso però solo 383 minuti, troppo pochi per uno che vuole dimostrare il suo valore. È per questo che è approdato in Liguria, poi a fine anno i club decideranno il suo futuro.