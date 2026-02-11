Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pescara, i numeri inchiodano Gorgone, ma Sebastiani: "Resta, nessuna fiducia a tempo"

Pescara, i numeri inchiodano Gorgone, ma Sebastiani: "Resta, nessuna fiducia a tempo"TUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:16Serie B
Tommaso Maschio

Una sola vittoria - e ben sette sconfitte - in 12 panchine, l’ultimo posto in classifica a -10 (per il momento) dalla salvezza matematica e -8 dai play out e una striscia negativa di sette giornate. Questo il rendimento di Giorgio Gorgone sulla panchina del Pescara. Chiamato a inizio novembre per sostituire quel Vincenzo Vivarini che aveva conquistato appena due successi in 14 partite, l’ex tecnico della Lucchese alla sua prima esperienza in Serie B non sembra essersi rivelato la mossa giusta.

Se la media del precedente tecnico era bassa, 0,79 punti a partita, quella del tecnico romano è ancora peggiore, 0,58 a partita, e certo non lascia ben sperare per la salvezza nonostante un mercato che ha portato, anzi riportato, in biancazzurro giocatori d’esperienza e qualità come Gaston Brugman e Lorenzo Insigne (che ieri ha fatto il suo secondo esordio in Abruzzo).

Nonostante i numeri siano impietosi il presidente Daniele Sebastiani non ha dubbi e non vuole sentire parlare di fiducia a tempo o esonero in vista per Gorgone. “Giorgio Gorgone è e resta il nostro allenatore. Nessuna fiducia a tempo come invece scrive qualcuno sui giornali”, sono state le sue parole raccolte da Pescarasport24.it. Avanti dunque con l’attuale tecnico nella speranza che trovi le contromisure giuste per rimettere in moto una squadra che sta scivolando inesorabilmente verso la Serie C dopo appena un anno in cadetteria.

Articoli correlati
Pescara, Gorgone fa mea culpa: "Sono io il responsabile, voglio giocatori da vita... Pescara, Gorgone fa mea culpa: "Sono io il responsabile, voglio giocatori da vita o morte"
Dal Catanzaro al Catanzaro, Gorgone fra fiducia del club e l'urgenza di fare punti... Dal Catanzaro al Catanzaro, Gorgone fra fiducia del club e l'urgenza di fare punti
Pescara, il mercato ancora in incide. E la panchina di Gorgone inizia a traballare... Pescara, il mercato ancora in incide. E la panchina di Gorgone inizia a traballare
Altre notizie Serie B
Biasci ha conquistato Avellino: ancora tre gare e scatterà il prolungamento automatico... Biasci ha conquistato Avellino: ancora tre gare e scatterà il prolungamento automatico
Virtus Entella, Cuppone impatto da bomber: 3 gol in 4 gare. E contro il Palermo...... Virtus Entella, Cuppone impatto da bomber: 3 gol in 4 gare. E contro il Palermo...
SudTirol-Monza, i convocati di Castori: out Merkaj e Zedadka. Torna Tronchin SudTirol-Monza, i convocati di Castori: out Merkaj e Zedadka. Torna Tronchin
Calvarese sul gol annullato in Reggiana-Mantova: "Immagini tv non fanno chiarezza"... Calvarese sul gol annullato in Reggiana-Mantova: "Immagini tv non fanno chiarezza"
Infortunio alle spalle e rendimento costante in zona gol: il Padova si gode Lasagna... Infortunio alle spalle e rendimento costante in zona gol: il Padova si gode Lasagna
Pescara, i numeri inchiodano Gorgone, ma Sebastiani: "Resta, nessuna fiducia a tempo"... Pescara, i numeri inchiodano Gorgone, ma Sebastiani: "Resta, nessuna fiducia a tempo"
Cesena, quale futuro per Fusco? Servono idee e progetti per convincerlo a restare... Cesena, quale futuro per Fusco? Servono idee e progetti per convincerlo a restare
Mantova, Modesto: "Troppi episodi a nostro sfavore. Il gol? Decisioni che pesano"... Mantova, Modesto: "Troppi episodi a nostro sfavore. Il gol? Decisioni che pesano"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
3 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
5 Coppa Italia, il tabellone: Como con l’Inter, oggi Bologna-Lazio per l'ultima semifinalista
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto
Immagine top news n.1 Perché la Juventus non può aspettare fine stagione per decidere su Spalletti
Immagine top news n.2 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Immagine top news n.3 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.4 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.5 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
Immagine top news n.6 Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”
Immagine top news n.7 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Allegretti “Nel Girone C è ancora aperta. Triestina? Orgoglio e voglia di mettersi in mostra”
Immagine news Serie C n.2 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.3 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, De Winter: "Allegri mantiene sempre l'equilibrio. Saelemaekers? Ho un feeling diverso"
Immagine news Serie A n.2 Holm impressionato da Yildiz: "In allenamento si vede subito che ha una qualità impressionante"
Immagine news Serie A n.3 Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto
Immagine news Serie A n.4 Genoa, finalmente Baldanzi: da domani lavorerà in gruppo. Le ultime verso la Cremonese
Immagine news Serie A n.5 Inler avvisa l'Udinese: "Dobbiamo tenere sempre alto il livello. La Serie A ti punisce subito"
Immagine news Serie A n.6 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu per la Juve. Ma l’Inter va benissimo anche senza di loro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Biasci ha conquistato Avellino: ancora tre gare e scatterà il prolungamento automatico
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella, Cuppone impatto da bomber: 3 gol in 4 gare. E contro il Palermo...
Immagine news Serie B n.3 SudTirol-Monza, i convocati di Castori: out Merkaj e Zedadka. Torna Tronchin
Immagine news Serie B n.4 Calvarese sul gol annullato in Reggiana-Mantova: "Immagini tv non fanno chiarezza"
Immagine news Serie B n.5 Infortunio alle spalle e rendimento costante in zona gol: il Padova si gode Lasagna
Immagine news Serie B n.6 Pescara, i numeri inchiodano Gorgone, ma Sebastiani: "Resta, nessuna fiducia a tempo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, il 3-0 non basta: gli ultras chiedono a Iervolino e Faggiano di andare via
Immagine news Serie C n.2 Allegretti “Nel Girone C è ancora aperta. Triestina? Orgoglio e voglia di mettersi in mostra”
Immagine news Serie C n.3 Vayrynen e quel paragone con Toni: fisico e ruolo ok, ma per il resto il confronto è impietoso
Immagine news Serie C n.4 Catania, la legge del 'Massimino': tredici gare interne e nessuno gol subito
Immagine news Serie C n.5 Benevento forza 5. Floro Flores: "Soddisfatto dell'approccio. I tifosi? Li vedo felici"
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano rammaricato: "Meritavamo di vincere. Serve più incisività davanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.2 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
Immagine news Calcio femminile n.3 Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.6 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…