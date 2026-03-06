Live TMW L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello cambiato, serve maggiore solidità"

Domani alle 18:15 le Azzurre scenderanno in campo a Vicenza per sfidare la Danimarca nella seconda gara di qualificazione al Mondiali del 2027

Il commissario tecnico dell'Italia Femminile Andrea Soncin in vista della sfida contro la Danimarca di domani a Vicenza (ore 18:15) valida per le qualificazioni al Mondiale del 2027 ha iniziato la sua conferenza stampa parlando della sfida contro le biancorosse: "Per quanto riguarda la Danimarca stiamo vedendo come il livello, l'atteggiamento e la strategia stia cambiando, anche in queste squadre nordiche. Conosciamo bene le avversarie, ma siamo focalizzate su di noi. Dobbiamo perfezionare, migliorare alcune cose. Serve un'analisi lucida dopo una sconfitta e vogliamo mettere in campo tutte le nostre qualità per non subire il gioco verticale che contro la Svezia ci ha creato qualche problema. Cercheremo una maggiore solidità e abbiamo grandissima fiducia nelle carattetistiche e qualità delle nostre ragazze".

"Prendiamo in considerazione tutte le nostre partite e delle avversarie. Quelle dello scorso anno sono state partite differenti, ma hanno cambiato allenatore e molte giocatrici. Sono partite che fanno parte di un altro momento storico ed è difficile ripartire da questi momenti. La pressione? Fa parte del nostro ruolo, quando rappresenti l'Italia la pressione è normale, ma tutte noi sogniamo di poter vivere questi momenti, sentire l'inno e vivere certe partite".

"Il mio obiettivo principale è quello di creare il clima migliore, lavorare dalla concretezza offensiva essendo stato un attaccante non c'è un modo specifico, ma è molto mentale e di quanto l'ambiente faccia sentire la fiducia attorno. Sono convinto delle qualità delle ragazze e della possibilità, potenzialità e capacità di risolvere questo problema di concretezza. Stiamo provando delle situazioni che possano mettere le ragazze in condizione di segnare e concretizzare di più".

"Siamo nella fase nella quale, per scelta, abbiamo deciso di affrontare squadre di altissimo livello in amichevole e siamo uscite da tutte queste gare siamo uscite con il rammarico e la sensazione di poter fare di più. Vogliamo alzare il livello per riuscire a vincere queste gare che sembravano impossibili, vogliamo imporre il nostro gioco contro tutte e dobbiamo consolidare questa situazione, questa forza anche per arrivare ai risultati".