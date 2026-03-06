TMW Radio Milanese: "Milan-Inter, credo nel riscatto dei rossoneri e attenzione a Pulisic…"

L'ex calciatore e dirigente Mauro Milanese è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole a margine dell'intervento di oggi.

Conte può rimanere al Napoli anche l'anno prossimo?

"Darei un cinquanta e cinquanta. Sappiamo che Conte alla lunga puo diventare anche logorante, per quanto al momento con i rientri di Lukaku e di altri possa chiudere bene la stagione e di conseguenza anche rimanere. Il lavoro comunque si farà sulla prospettiva a fine campionato di poter vincere il più possibile. Fino a questo momento del resto è una stagione da dover riscattare".

Genoa-Roma cosa potrà regalare?

"La Roma, pur con tutte le assenze e trovandosi in trasferta, se gioca con le motivazioni giuste può far valere le qualità dei propri giocatori. Poi l'incrocio con De Rossi rimane sempre affascinante per tutto ciò che hanno vissuto insieme".

Milan-Inter può essere già decisiva per il campionato?

"Secondo me no, anche perché di solito chi è dietro in classifica riesce a fare degli scherzi a chi è davanti in questi casi. All'andata del resto vinse il Milan e l'Inter sbagliò anche un rigore. Mi aspetto un riscatto da parte dei rossoneri, perché non hanno giocato sempre benissimo ma ora si stanno godendo comunque un'ottima classifica. Fra i protagonisti mi piace molto Pulisic".