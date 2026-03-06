Spezia, Donadoni in vista del Monza: "Ora serve badare alla sostanza". Ed è allarme attacco

“Le ultime gare sono state sicuramente delle buone prestazioni, ma in termini di punti abbiamo raccolto molto poco e ora serve badare anche alla sostanza. Chiaro che giocare bene aiuta a portare a casa punti e a creare occasioni, quindi noi dobbiamo continuare così, cercando di mettere ancor più convinzione e cattiveria agonistica, a partire dalla sfida di domani contro il Monza, che è in testa alla classifica e ha sicuramente valori importanti”. Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni parla così in conferenza stampa alla viglia della sfida contro i brianzoli a cui i liguri arrivano in piena emergenza offensiva, e non solo.

“Penso che Di Serio in un paio di settimane possa tornare a disposizione, ma è chiaro che non avere né lui né Skjellerup in questo momento ci toglie qualcosa in termini di alternative, ma dobbiamo far fronte a questa situazione. - prosegue Donadoni come si legge sul sito del club - È un momento dove capitano infortuni anche in maniera particolare, come quello di Skjellerup, che al termine del riscaldamento, facendo un tiro in porta con la muscolatura ormai calda, si è fatto male. Parlare di venti infortunati muscolari senza analizzare le singole situazioni non credo che sia corretto per un’analisi completa, ma al di là di questo, credo che le motivazioni siano diverse e non credo sia utile soffermarsi troppo su ciò. Lapadula? Penso che dalla prossima settimana possa tornare a lavorare almeno in parte con i compagni”.

Il tecnico torna poi sulla sfida contro il Monza: “Quando si gioca contro una squadra che ha un tasso tecnico più elevato rischi di andare in difficoltà se lasci troppo palla a loro, quindi servirà grande aggressività e attenzione nel togliere ai nostri avversari tempo e spazio. - prosegue Donadoni - L’eccessiva frenesia non ci aiuta, dobbiamo mantenere il filo logico della situazione, ragionare da collettivo e solo così si possono ribaltare e vincere le partite. Chiaro che poi non è mai facile quando alla prima occasione subita gli altri segnano, specialmente in casa, e soprattutto dopo aver creato numerose opportunità, ma dobbiamo essere bravi a reagire mentalmente”.

Donadoni conclude poi la sua conferenza stampa parlando di alcuni singoli in vista di domani: “Mateju farà un’ultima verifica domani mattina, ha sicuramente migliorato la sua condizione rispetto a martedì, ma allo stesso tempo non voglio rischiare nulla, pertanto se le risposte saranno positive lo potremo valutare, altrimenti penseremo già alla prossima partita. Hristov? Sta bene, va sempre gestito nella maniera corretta e a Padova abbiamo preferito non rischiarlo. - conclude il tecnico ligure – Valoti e Bandinelli hanno più minuti nelle gambe rispetto all’ultima partita giocata, ma dobbiamo sempre stare attenti e ricordare che c’era anche per loro un protocollo di rientro”.