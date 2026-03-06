Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, Donadoni in vista del Monza: "Ora serve badare alla sostanza". Ed è allarme attacco

Spezia, Donadoni in vista del Monza: "Ora serve badare alla sostanza". Ed è allarme attaccoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:36Serie B
Tommaso Maschio

Le ultime gare sono state sicuramente delle buone prestazioni, ma in termini di punti abbiamo raccolto molto poco e ora serve badare anche alla sostanza. Chiaro che giocare bene aiuta a portare a casa punti e a creare occasioni, quindi noi dobbiamo continuare così, cercando di mettere ancor più convinzione e cattiveria agonistica, a partire dalla sfida di domani contro il Monza, che è in testa alla classifica e ha sicuramente valori importanti”. Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni parla così in conferenza stampa alla viglia della sfida contro i brianzoli a cui i liguri arrivano in piena emergenza offensiva, e non solo.

“Penso che Di Serio in un paio di settimane possa tornare a disposizione, ma è chiaro che non avere né lui né Skjellerup in questo momento ci toglie qualcosa in termini di alternative, ma dobbiamo far fronte a questa situazione. - prosegue Donadoni come si legge sul sito del club - È un momento dove capitano infortuni anche in maniera particolare, come quello di Skjellerup, che al termine del riscaldamento, facendo un tiro in porta con la muscolatura ormai calda, si è fatto male. Parlare di venti infortunati muscolari senza analizzare le singole situazioni non credo che sia corretto per un’analisi completa, ma al di là di questo, credo che le motivazioni siano diverse e non credo sia utile soffermarsi troppo su ciò. Lapadula? Penso che dalla prossima settimana possa tornare a lavorare almeno in parte con i compagni”.

Il tecnico torna poi sulla sfida contro il Monza: “Quando si gioca contro una squadra che ha un tasso tecnico più elevato rischi di andare in difficoltà se lasci troppo palla a loro, quindi servirà grande aggressività e attenzione nel togliere ai nostri avversari tempo e spazio. - prosegue Donadoni - L’eccessiva frenesia non ci aiuta, dobbiamo mantenere il filo logico della situazione, ragionare da collettivo e solo così si possono ribaltare e vincere le partite. Chiaro che poi non è mai facile quando alla prima occasione subita gli altri segnano, specialmente in casa, e soprattutto dopo aver creato numerose opportunità, ma dobbiamo essere bravi a reagire mentalmente”.

Donadoni conclude poi la sua conferenza stampa parlando di alcuni singoli in vista di domani: “Mateju farà un’ultima verifica domani mattina, ha sicuramente migliorato la sua condizione rispetto a martedì, ma allo stesso tempo non voglio rischiare nulla, pertanto se le risposte saranno positive lo potremo valutare, altrimenti penseremo già alla prossima partita. Hristov? Sta bene, va sempre gestito nella maniera corretta e a Padova abbiamo preferito non rischiarlo. - conclude il tecnico ligure – Valoti e Bandinelli hanno più minuti nelle gambe rispetto all’ultima partita giocata, ma dobbiamo sempre stare attenti e ricordare che c’era anche per loro un protocollo di rientro”.

Articoli correlati
Spezia, Donadoni: "Abbiamo risposto in maniera giusta, ma dobbiamo concretizzare... Spezia, Donadoni: "Abbiamo risposto in maniera giusta, ma dobbiamo concretizzare di più"
Andreoletti e la sfida con Donadoni: "Affronto colleghi che vedevo solo su Football... Andreoletti e la sfida con Donadoni: "Affronto colleghi che vedevo solo su Football Manager"
Spezia, Donadoni: "Gli errori ci stanno, se giochiamo così ne perdiamo poche" Spezia, Donadoni: "Gli errori ci stanno, se giochiamo così ne perdiamo poche"
Altre notizie Serie B
Padova, Andreoletti: "Assenze importanti, ma non posso lamentarmi. Papu? No all'operazione"... Padova, Andreoletti: "Assenze importanti, ma non posso lamentarmi. Papu? No all'operazione"
Serie B, sarà il derby Modena-Cesena la gara che DAZN trasmetterà gratuitamente Serie B, sarà il derby Modena-Cesena la gara che DAZN trasmetterà gratuitamente
Entella, Chiappella: "SudTirol squadra più in forma del momento. Sarà gara simile... Entella, Chiappella: "SudTirol squadra più in forma del momento. Sarà gara simile all'andata"
SudTirol, Castori: "Non guardo nomi o età, gioca chi sta meglio. Entella pericolosa"... SudTirol, Castori: "Non guardo nomi o età, gioca chi sta meglio. Entella pericolosa"
Spezia, Donadoni in vista del Monza: "Ora serve badare alla sostanza". Ed è allarme... Spezia, Donadoni in vista del Monza: "Ora serve badare alla sostanza". Ed è allarme attacco
"I punti adesso pesano, ma non dobbiamo sentire l'ansia", Sottil parla prima del... "I punti adesso pesano, ma non dobbiamo sentire l'ansia", Sottil parla prima del derby
Venezia, Stroppa: "5 punti sulle inseguitrici non cambiano nulla. I conti si fanno... Venezia, Stroppa: "5 punti sulle inseguitrici non cambiano nulla. I conti si fanno a maggio"
Modena, Wiafe ha convinto: possibile conferma da titolare contro il Cesena Modena, Wiafe ha convinto: possibile conferma da titolare contro il Cesena
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
1 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
2 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
3 Paolo Berlusconi: "I sogni proibiti di Silvio? Forse Maradona e Totti. Ma per lui erano intoccabili"
4 Il Como può spendere centinaia di milioni. Quando si affrancherà dal Real Madrid?
5 Kevin Prince Boateng, acquistato dal Genoa e mai sceso in campo. Messi disse di sì
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, lesione parziale del menisco esterno per Dybala: stop di circa 5 settimane
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Il sogno quarto posto passa dal lago di Como? Per Fabregas restano solo scontri diretti in casa
Immagine top news n.3 Roma, Dybala si opera: oggi l'intervento in artroscopia al ginocchio. Scelta la via dell'operazione
Immagine top news n.4 Undici gol su palla inattiva, nessuno peggio della Fiorentina. Ora il crash test contro il Parma
Immagine top news n.5 Anguissa pronto a tornare col Napoli. Ora l'entourage riprenderà le trattative per il rinnovo
Immagine top news n.6 Juventus tra campo e mercato: Spalletti pensa al Pisa, la società al futuro
Immagine top news n.7 Milan, André non si fa e Rabiot dà la carica. L’Inter riposa e Lautaro punta il recupero. Derby, le ultime
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.2 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.3 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Garbo: "Napoli, tra ADL e Conte mai un addio traumatico. E sulla Juve dico..."
Immagine news Serie A n.2 Milanese: "Milan-Inter, credo nel riscatto dei rossoneri e attenzione a Pulisic…"
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan, se vince il derby Scudetto possibile? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Spalletti presenta la sfida al Pisa: alle 16 la conferenza
Immagine news Serie A n.2 Roma, lesione parziale del menisco esterno per Dybala: stop di circa 5 settimane
Immagine news Serie A n.3 Hellas, Sammarco ritrova Orban ma non rinuncia a Bowie: "Partiranno loro dall'inizio"
Immagine news Serie A n.4 Milan, inchiesta sulla cessione verso l'archiviazione: il 5% a Elliott non riguarda azioni. Il punto
Immagine news Serie A n.5 Verona, Sammarco prima del Bologna: "Torna Belghali, nessuno ha tirato i remi in barca"
Immagine news Serie A n.6 De Rossi: "Se abbiamo fatto veramente male solo a Roma, devo farmi due domande"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Andreoletti: "Assenze importanti, ma non posso lamentarmi. Papu? No all'operazione"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, sarà il derby Modena-Cesena la gara che DAZN trasmetterà gratuitamente
Immagine news Serie B n.3 Entella, Chiappella: "SudTirol squadra più in forma del momento. Sarà gara simile all'andata"
Immagine news Serie B n.4 SudTirol, Castori: "Non guardo nomi o età, gioca chi sta meglio. Entella pericolosa"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Donadoni in vista del Monza: "Ora serve badare alla sostanza". Ed è allarme attacco
Immagine news Serie B n.6 "I punti adesso pesano, ma non dobbiamo sentire l'ansia", Sottil parla prima del derby
Serie C
Immagine news Serie C n.1 “È stata la notte più bella della mia vita”, D’Agostino si gode la vittoria sulla Salernitana
Immagine news Serie C n.2 Serie C, gli arbitri della 31ª giornata per i tre gironi: Ascoli-Ravenna a Di Mario di Ciampino
Immagine news Serie C n.3 Ascoli-Ravenna, la gara che vale una stagione: 'Del Duca' sold out nel giro di poche ore
Immagine news Serie C n.4 Marchese: "Il Catania reagirà subito al ko di Benevento. È una squadra che incute timore"
Immagine news Serie C n.5 Possibile fusione tra Bra e Albese: la nota congiunta delle due società sui progetti futuri
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, che succede? Ora il rischio di buttare un'altra stagione è davvero concreto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Como, Fabregas vede il quarto posto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Torino, dominio azzurro: un solo ko interno con i granata in oltre 30 anni
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tegola in mezzo al campo per il Napoli Women: operata al crociato la statunitense Muth
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Iran Femminile cambia atteggiamento: canta l'inno e fa il saluto militare prima dell'Australia
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia guarda alla Danimarca. Soncin: "Livello generale cambiato. Convinto delle potenzialità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Altra sfida scandinava per l'Italia: a Vicenza arriva la Danimarca. E non si può sbagliare
Immagine news Calcio femminile n.6 Irlanda-Israele è un caso, McCabe: "Solidali con la Palestina, tutti dovrebbero esserlo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”