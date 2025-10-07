Lega Serie A esprime soddisfazione per l'ok dell'UEFA su Milan-Como in Australia

Simonelli "il match in Australia sarà una grande opportunità"

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Soddisfazione" viene espressa dalla Lega Calcio Serie A per la decisione della Uefa di concedere l'autorizzazione alla disputa di Milan‑Como in Australia.

"Desideriamo ringraziare l'Uefa per aver riconosciuto l'eccezionalità dell'iniziativa e aver valutato con sensibilità la situazione legata alla disputa dell'incontro all'estero - si afferma in una nota della Lega -. Va peraltro sottolineato che si tratta di una sola partita su 380 del campionato: un evento straordinario, non una modifica strutturale del calendario".

"La decisione del Comitato esecutivo ci avvicina alla possibilità di disputare la gara tra Milan e Como del prossimo febbraio in Australia, auspico che l'approvazione anche da parte della Fifa e della Federazione australiana possano chiudere l'iter autorizzativo - commenta il presidente, Ezio Simonelli -. Ringrazio tutti coloro, a partire dal presidente Ceferin, e il presidente Gravina, che hanno saputo cogliere l'eccezionalità di questo evento. Una situazione di contingenza legata all'indisponibilità dello stadio di San Siro si è trasformata in un'opportunità per accontentare i numerosi tifosi del calcio italiano - prosegue Signorelli -, che avranno la possibilità di seguire la partita dal vivo a Perth, e anche per le due squadre e il calcio italiano di incrementare la visibilità internazionale e la fan base. Sono certo che i tifosi di Milan e Como, che comunque non avrebbero potuto seguire il match al Meazza, capiranno il sacrificio che in questa occasione sarà loro richiesto ma che si rifletterà in importanti benefici per le loro squadre". (ANSA).