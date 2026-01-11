Live TMW Lazio, gioia Rovella: "Ho sofferto in questi 3 mesi fuori, rivoglio la Nazionale"

La Lazio sbanca il Bentegodi vincendo di misura sul Verona grazie ad una sfortunata autorete di Nelsson nel finale. Fra le fila dei giocatori biancocelesti interverrà a breve in conferenza stampa Nicolò Rovella.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 21.04 inizia la conferenza stampa

Com'è il tuo rapporto con Cataldi, che ha avuto spazio in tua assenza?

Fin dall'inizio è sempre stato ottimo, prima che arrivassi mi ha pure scritto un messaggio. Oggi sono felicissimo, dopo 3 mesi e mezzo che sono stati di sofferenza grande per me. Poter tornare in campo e contribuire alla vittoria è stato importante per me".

Quanto ti manca ancora per essere al meglio?

"È una settimana che mi alleno, ho fatto pochi allenamenti. Sono contento di questi 20 minuti, spero di recuperare presto la miglior forma e lo farò continuando a lavorare".

Pensi anche alla Nazionale?

"Sicuramente, ho sentito il ct Gattuso in questi mesi, mi è stato vicino chiamandomi prima e dopo l'operazione. Spero di riprendermi quello che avevo prima".

Cosa non va in questa Lazio, vista da fuori?

"Abbiamo alternato partite buone ed altre meno buone, questo saliscendi non ti permette di approcciare al meglio tutte le gare, il mister ci aiuta in questo. Ora arrivano giocatori che arrivano anche da realtà diverse e inserirsi subito non è semplice, ma li aiuteremo a farlo".

Ti mancherà Guendouzi?

"Sicuramente. Dopo la gara con la Fiorentina abbiamo parlato tanto, penso sia quello con cui ho giocato di più in carriera fra i compagni di reparti. Spero di giocare ancora con lui, ma qui alla Lazio. Gliel'ho detto: 'due anni e torni' (ride, n.d.r.)".

Ore 21.15 finisce la conferenza stampa