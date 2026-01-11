McTominay si fa perdonare per il gol di Dimarco: zampata dello scozzese, Inter-Napoli 1-1
Pareggio del Napoli, 1-1 sul campo dell'Inter al minuto 26 grazie al gol di Scott McTominay. Bella zampata dello scozzese, che si inserisce a fari spenti su un cross di Elmas da sinistra, in anticipo su tutti, in particolare su Akanji.
McTominay si fa così perdonare per l'errore che ha innescato il recupero di Zielinski sul gol che aveva sbloccato la partita in favore dell'Inter.
