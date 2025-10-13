TMW Lucumí tentenna ancora, Orsolini 'a vita': i due fronti aperti dal Bologna sui rinnovi

Come per tante altre realtà di Serie A, anche in casa Bologna con il sopraggiungere dell'autunno si inaugura la classica 'stagione dei rinnovi'. Che in questo momento, traducendola nel concreto, riguarda perlopiù due dei protagonisti in rossoblù.

Il primo è colui che è al centro di una telenovela che va avanti da diversi mesi, è il perno della retroguardia Jhon Lucumi. Il colombiano sembrava poter lasciare il Bologna già in estate, c'era per esempio il Sunderland il cui mercato è gestito da quello stesso Ghisolfi che lo voleva già ai tempi della Roma e che era poi pronto a fare carte false per convincerlo ad accettare la Premier League, ma si è dovuto invece scontrare di fronte al muro di rifiuti eretto dal Bologna, mal disposto a lasciar partire anche la seconda colonna difensiva al centro nella stessa estate in cui si è 'spogliato' di Beukema. La speranza della dirigenza emiliana è che Lucumi possa accettare il nuovo ingaggio da oltre 2 milioni di euro netti che gli è stato già ventilato da tempo. Atteso un incontro con gli agenti entro breve.

Non solo Lucumi, perché in maniera sotterranea il Bologna lavora anche per mettere sempre più al centro del suo progetto un leader ormai conclamato quale Riccardo Orsolini. Il suo attuale contratto scade il 30 giugno del 2027, i dirigenti rossoblù gli hanno prospettato quello che di fatto sarebbe equiparabile a un rinnovo 'a vita' fino al 2030, quando Orsolini avrà 33 anni.