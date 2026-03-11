TMW Bayern Monaco, ottimismo per il rinnovo di Harry Kane: attese novità nelle prossime settimane

Harry Kane è pronto a prolungare con il Bayern Monaco. L'attaccante inglese è in scadenza al 30 giugno del 2027, quando avrà 34 anni, ma può rimanere in Baviera. In questa stagione ha segnato 45 gol e l'intenzione dei tedeschi è quella di allungare. I primi contatti sono stati positivi e c'è molto ottimismo per arrivare a dama in un periodo relativamente breve. Possibile un aumento del contratto - già ricco - soprattutto con premi in considerazione dei gol segnati. Nelle prossime settimane sono attese novità.

Nelle scorse settimane Xavier Vilajoana, candidato alla presidenza del Barcellona, aveva svelato di avere parlato proprio dell'attaccante inglese come possibile regalo alla tifoseria. “Abbiamo contattato i rappresentanti di Kane. Stiamo valutando diversi profili con cautela e professionalità. Kane è uno di questi: è un goleador, un giocatore di squadra, letale negli spazi stretti, esattamente ciò di cui il Barça avrebbe bisogno”.

La risposta di Harry Kane non si era fatta attendere molto. “Non ne so nulla. Mio padre e mio fratello gestiscono queste cose, ma non mi hanno riferito niente. Sono molto felice qui al Bayern e totalmente concentrato su questa stagione e sul mio percorso a Monaco. Se ne parlano, lo prendo come un complimento”.