Ufficiale Brenner lascia (ancora) l'Udinese: va al Vasco da Gama a titolo definitivo

L'Udinese si muove in questo mercato di gennaio e centra un'altra cessione, lasciando partire un giocatore che nell'esperienza italiana non è riuscito a convincere in pieno. Tutto fatto per l'approdo di Brenner al Vasco da Gama.

Questo il comunicato del club friulano: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Vasco Da Gama il diritto alle prestazioni sportive di Brenner.

All’attaccante brasiliano i migliori auguri per il prosieguo di carriera".

L'attaccante fa dunque rientro in Patria dopo che, negli scorsi giorni, era terminato il prestito al Cincinnati in MLS americana. Il classe 2000 ha firmato un contratto fino al 2029, TuttoUdinese riporta che l'operazione complessiva sarà da circa 6 milioni di euro tra parte fissa e bonus legati alle prestazioni del ragazzo.